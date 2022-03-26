Рибні палички по-домашньому: як легко приготувати вдома і порадувати дітей

Інгредієнти для рибних паличок дуже прості й приготувати їх можна вдома. Вони будуть навіть смачніше магазинних. Як доповнення можна зробити соус на свій смак – сметанно-часниковий або ягідний з йогуртом.

Інгредієнти:

Філе хека-400 г

Білий хліб – 150 г

Молоко 60 мл

Яйця-1 шт.

Вершкове масло-40 г

Панірувальні сухарі – 120 г

Рослинна олія-40 мл

Сіль, спеції, перець мелений – до свого смаку. Можна додати спеції до риби та зелень – на смак.

Спосіб приготування

Хліб потрібно замочити в молоці та віджати. Філе помити, обсушити та нарізати шматочками або смужками.

Філе і хліб пропустіть через подрібнювач (найкраще через м'ясорубку). Додайте яйце, дрібно нарізану зелень, вершкове масло, сіль, перець і спеції.

Все добре вимішайте і поставте на 10-15 хвилин в холодильник.

Потім мокрими руками сформуйте рибні палички або нагетси. Запаніруйте в сухарях і знову поставте в холодильник на 10 хвилин.

Розігрійте сковороду і рослинну олію. Обсмажуйте палички з двох сторін до золотистого кольору.

Викладайте готові палички на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Перекладіть палички на блюдо і подавайте до столу.