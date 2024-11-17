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"Рвет душу!" Песня о погибших пилотах тронула украинцев до слез

Воскресенье 17 ноября 2024 22:10
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"Рвет душу!" Песня о погибших пилотах тронула украинцев до слез Кадр из видео на песню "Фортепіано"
Автор: Полина Иваненко

Тернопольская певица Татьяна Долишная, более известная под творческим именем Таня Доля, выпустила видео на песню "Фортепіано", посвященную памяти погибших пилотов, защищавших украинское небо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип, опубликованный на YouTube канале артистки.

Что известно о песне "Фортепіано"

Как известно, в честь погибших летчиков в Украине проводят церемонию сжигания акустического пианино. На инструменте исполняют прощальную мелодию, а затем поджигают - в память о погибших товарищах.

В ролике Татьяны использованы кадры того момента, как в августе 2023 года 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева" прощалась со своими товарищами - тремя пилотами ПС: майорами Вячеславом Минко и Сергеем Проказиным, а также капитаном Андреем Пильщиком.

Текст песни "Фортепіано"

Смуга виводить на зліт,
Ти починаєш політ,
Кличе небес висота,
Сонце заходить в зеніт.

Пишеш круті віражі,
Знов долетиш до межі,
Серце і звук двигуна
Наче єдина струна.

Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.

Цілі ведем до кінця,
Не відкриваєм серця,
Знов розриває метал
Кожен наступний удар.

Врізався в руки штурвал,
Стукає бою накал.
Вимолить кожне ім’я
Небо і наша земля!

Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.

Ми йдем крізь вогонь і час,
Ніхто не зупинить нас,
Вже бій чуємо здаля,
Болить зранена земля!..

Летиш, як в останній раз,
Крилом розсікаєш час,
Застигне у серці лід,
А в небі гарячий слід!

Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.

Реакция на песню украинцев и воздушных сил ВСУ

Эта песня тронула украинцев до слез, о чем они пишут в комментариях.

  • Дякую, дуже зворушливо, до сліз. Вічна слава Героям, які віддали своє життя в боротьбі за Україну.
  • Одна з найкращих пісень. Вічна слава Героям...
  • Дякую, рве душу!
  • Щемить серце! Тривожно. Але дуже гарно! Дякую вам!
  • Дякую вам за гарну пісню, за чудове виконання, за пам'ять про наших Янголів. Просто ридала...
  • Дякую за таку щемливу пісню! Слава нашим героям! Виконання чутливе, до сліз!
  • Прекрасні слова, чудова музика, неймовірний голос! Нехай Господь Бог прийме до себе кожного, хто закривав собою наше небо й землю…
  • Проймає до мурашок…

К слову, в Воздушных силах ВСУ тоже поблагодарили певицу за особую песню.

"Спасибо Татьяне за ее работу, трогательные слова, музыку и голос. Благодарим, что чтите украинских Героев!" - говорится в посте ПС в Telegram и других социальных сетях, где военные поделились чувственным видео.

Кстати, ранее стало известно, что пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ.

Кроме этого, недавно вышел фильм-ода авиции ВСУ "Підйомна сила".

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Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский