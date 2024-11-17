"Рвет душу!" Песня о погибших пилотах тронула украинцев до слез

Тернопольская певица Татьяна Долишная, более известная под творческим именем Таня Доля, выпустила видео на песню "Фортепіано", посвященную памяти погибших пилотов, защищавших украинское небо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип, опубликованный на YouTube канале артистки.

Что известно о песне "Фортепіано"

Как известно, в честь погибших летчиков в Украине проводят церемонию сжигания акустического пианино. На инструменте исполняют прощальную мелодию, а затем поджигают - в память о погибших товарищах.

В ролике Татьяны использованы кадры того момента, как в августе 2023 года 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева" прощалась со своими товарищами - тремя пилотами ПС: майорами Вячеславом Минко и Сергеем Проказиным, а также капитаном Андреем Пильщиком.

Текст песни "Фортепіано"

Смуга виводить на зліт,

Ти починаєш політ,

Кличе небес висота,

Сонце заходить в зеніт.

Пишеш круті віражі,

Знов долетиш до межі,

Серце і звук двигуна

Наче єдина струна.

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Цілі ведем до кінця,

Не відкриваєм серця,

Знов розриває метал

Кожен наступний удар.

Врізався в руки штурвал,

Стукає бою накал.

Вимолить кожне ім’я

Небо і наша земля!

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Ми йдем крізь вогонь і час,

Ніхто не зупинить нас,

Вже бій чуємо здаля,

Болить зранена земля!..

Летиш, як в останній раз,

Крилом розсікаєш час,

Застигне у серці лід,

А в небі гарячий слід!

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Реакция на песню украинцев и воздушных сил ВСУ

Эта песня тронула украинцев до слез, о чем они пишут в комментариях.

Дякую, дуже зворушливо, до сліз. Вічна слава Героям, які віддали своє життя в боротьбі за Україну.

Одна з найкращих пісень. Вічна слава Героям...

Дякую, рве душу!

Щемить серце! Тривожно. Але дуже гарно! Дякую вам!

Дякую вам за гарну пісню, за чудове виконання, за пам'ять про наших Янголів. Просто ридала...

Дякую за таку щемливу пісню! Слава нашим героям! Виконання чутливе, до сліз!

Прекрасні слова, чудова музика, неймовірний голос! Нехай Господь Бог прийме до себе кожного, хто закривав собою наше небо й землю…

Проймає до мурашок…

К слову, в Воздушных силах ВСУ тоже поблагодарили певицу за особую песню.

"Спасибо Татьяне за ее работу, трогательные слова, музыку и голос. Благодарим, что чтите украинских Героев!" - говорится в посте ПС в Telegram и других социальных сетях, где военные поделились чувственным видео.