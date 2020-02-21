Рвав на очах у сусідів: під Києвом алабай накинувся на людину

Під Києвом алабай покусав жінку (Колаж РБК-Україна)

У Київській області великий алабай покусав людину і тримає в страху все село

Неприємний інцидент стався в селищі Велика Димерка Київської області. Дорослий алабай накинувся на жительку сусіднього будинку і сильно її покусав. Як розповіли очевидці, великий пес зірвався з двору, перестрибнув через бетонний паркан і накинувся на жінку.

Як повідомила користувач Аліна Патерилова в соціальній мережі Facebook, господарі собаки під час інциденту просто стояли й дивилися. Вони навіть не спробували зупинити свого агресивного пса. Крім того, після нападу алабая, господиня підійшла і запитала постраждалу: "Ну що, догралася?"

"У селі Велика Димерка Броварського району Київської області, на вулиці Першотравневій, собака породи алабай перескочила через високий бетонний паркан і напала на беззахисну сусідку. Господиня собаки Настич Тетяна спокійно стояла хвилин 5, а потім підійшла і заявила: "Ну що, догралася?" Собака дуже агресивно рвала жінку, і, якби не зимовий одяг, перегризла б горло, тому, що намагалася схопити саме за нього. В результаті нападу у потерпілої численні гематоми та глибока рана на стегні. У поліклініці немає вакцини, яку треба вводити при укусі собаки. Спасибі швидкій допомозі", - написала Патерилова.

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В коментарях на цю ж собаку поскаржилися інші жителі села. Вони стверджують, що алабай агресивний і часто тікає з двору, приходить на дитячі майданчики та спокійно бігає по вулицях без нагляду.

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