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Ротвейлер загриз 4-річного хлопчика: нові деталі страшної НП під Харковом

STYLERПодії    14.02.2020 - 07:01
Ротвейлер загриз 4-річного хлопчика: нові деталі страшної НП під Харковом
Під Харковом ротвейлер загриз дитину (колаж РБК-Україна)

Собака після нападу на дитину накинувся також на бабусю

Під Харковом ротвейлер накинувся на 4-річного хлопчика і загриз на смерть, після чого напав на бабусю дитини, яка кинулася захищати онука. Страшна НП в селищі в Красноградському районі у дворі приватного будинку сталася практично в лічені хвилини, а смерть малюка була миттєвою, розповідають медики.

Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.

За словами завідувача Красноградського відділення судмедекспертизи, у дворі вся ділянка була у крові. Так, після нападу на дитину, собака кинувся на бабусю, у якої залишилися численні сліди від укусів.

"На голові, волосистої частини, особі, на грудях, шиї, животі, на верхніх та нижніх кінцівках", - каже він.

Як було встановлено, жінка зібралася з онуком на прогулянку і на хвилину зайшла в будинок, залишивши хлопчика без нагляду у дворі. У цей момент їх ротвейлер перестрибнув огорожу вольєра і накинувся на хлопчика. Бабуся почула крики і кинулася на допомогу, але було вже пізно.

Родина купила пса майже місяць тому. Наголошується, що раніше тварина не проявляла агресії й не нападала на людей.

Поліцейські розповідають, що сім'я благополучна.

Спікерка місцевого відділення поліції Ольга Машка заявила, що наразі призначено ряд судових експертиз, за результатами яких буде встановлено, чи були у ротвейлера якісь захворювання, які могли б спричинити агресивну поведінку.

Після трагедії 3-річного пса приспали.

Відео: Під Харковом ротвейлер загриз дитину і напав на бабусю, яка намагалася врятувати онука

Раніше ми писали про те, що в січні в Одесі стався випадок нападу ротвейлера на господиню - жінка вивела пса на нічну прогулянку, але тварина раптово накинулася на неї, повалила на землю і почала мучити. Поліцейським довелося застрелити собаку, щоб врятувати людину.

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