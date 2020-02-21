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Рвал на глазах у соседей: под Киевом алабай набросился на человека

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 14:14
Рвал на глазах у соседей: под Киевом алабай набросился на человека
Под Киевом алабай покусал женщину (Коллаж РБК-Украина)

В Киевской области крупный алабай покусал человека и держит в страхе все село

Неприятный инцидент произошел в поселке Великая Дымерка Киевской области. Взрослый алабай набросился на жительницу соседнего дома и сильно ее покусал. Как рассказали очевидцы, большой пес сорвался со двора, перепрыгнул через бетонный забор и набросился на женщину.

Как сообщила пользователь Алина Патерилова в социальной сети Facebook, хозяева собаки во время инцидента просто стояли и смотрели. Они даже не попытались остановить своего агрессивного пса. Кроме того, после нападения алабая, хозяйка подошла и спросила пострадавшую: "Ну что, доигралась?"

"В селе Великая Дымерка Броварского района Киевской области, на улице Первомайской, собака породы алабай перескочила через высокий бетонный забор и напала на беззащитную соседку. Хозяйка собаки Настич Татьяна спокойно стояла минут 5, а потом подошла и заявила: "Ну что, доигралась?" Собака очень агрессивно рвала женщину, и, если бы не зимняя одежда, перегрызла б горло, так как пыталась схватить именно за него. В результате нападения у потерпевшей многочисленные гематомы и глубокая рана на бедре. В поликлинике нет вакцины, которую надо вводить при укусе собаки. Спасибо скорой помощи", - написала Патерилова.

Рвал на глазах у соседей: под Киевом алабай набросился на человека

Скриншот поста

В комментариях на эту же собаку пожаловались и другие жители села. Они утверждают, что алабай агрессивный и часто убегает со двора, приходит на детские площадки и спокойно бегает по улицам без присмотра.

Рвал на глазах у соседей: под Киевом алабай набросился на человекаРвал на глазах у соседей: под Киевом алабай набросился на человека

Скриншот комментариев

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