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Руина вместо дома. Украинская актриса осталась без квартиры из-за российской ракеты

Ирина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ирина Кудашова рассказала о своей разрушенной Россией квартире в Чернигове. "Спасенный" оккупантами дом превратился в руины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала Алины Доротюк.

Подробности

В начале полномасштабного вторжения актриса с семьей выехала в Польшу. Через несколько дней российская ракета попала в ее дом.

По словам Кудашовой, судьба как будто уберегла ее семью от атаки.

"Мы выехали буквально в первый день. И через 3-4 дня был прилет в наш двор. Просто наша квартира, квартира бабушки. Двери, окна повылетали, шкафы попадали", - рассказала она. 

Дом, говорит знаменитость, превратился в руины.

"Там надо было просто все выносить и с нуля строить. Там балкона не было, он просто полностью разрушен", - добавила Ирина.

Артистка также вспомнила интересный момент: когда ее мать вернулась в разрушенную квартиру в Чернигове, она обнаружила награду блогера от YouTube - серебряную кнопку за достижение отметки в 100 тысяч подписчиков.

 

Напомним, ранее Кудашова показывала ужасные кадры из ее квартиры, которую она впервые увидела после вражеской атаки.

Знаменитость признавалась, что видела разрушения только на фото, а созерцать вживую то, что оккупанты сделали с ее домом, ей эмоционально сложно.

Недавно звезда "Сватов" назвала российского актера, который с 2014 года поддерживает Украину.

Также мы рассказывали, что россияне цинично украли песню "За терриконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему военному.

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