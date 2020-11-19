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Мовний омбудсмен вимагає скасувати регіональні мови на місцях

Київ, Четвер 19 листопада 2020 16:33
Мовний омбудсмен вимагає скасувати регіональні мови на місцях
Фото: Тарас Кремінь (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь після виборів вимагає від деяких місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook.

За його словами, незважаючи на скасування закону про основи державної мовної політики, регіональні мови фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.

"Згідно із законом (про забезпечення функціонування української мови як державної, ред.), всі органи влади і місцевого самоврядування повинні у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність", - зазначив Кремінь.

Він також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство українською мовою - це пряме порушення чинного закону.

Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.

Нагадаємо, в Одесі скасували статус російської мови як регіональної.

Зазначимо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що статус російської мови на Донбасі треба обговорювати.

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