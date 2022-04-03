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У деяких убитих дітей під Києвом зв'язані руки - ЗМІ

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Київська область, Неділя 03 квітня 2022 18:52
У деяких убитих дітей під Києвом зв'язані руки - ЗМІ Фото: Постраждала від обстрілів Буча (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У деяких вбитих мирних мешканців Київської області були зв'язані руки - не тільки у дорослих, а навіть і у дітей.

Про це написав у Facebook журналіст Євген Спірін.

"У деяких убитих дітей зв'язані руки. Діти. Зв'язували дітей. застрелені собаки. Вбиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як з цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як?" - пише він.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, з території Київщини наразі (станом на 3 квітня) вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців.

У РФ все заперечують

Тим часом в Міноборони РФ називають фото з Бучі "черговою провокацією". Там заявили, що жоден мирний мешканець не постраждав від насильницьких дій.

У деяких убитих дітей під Києвом зв'язані руки - ЗМІ

Скріншот

Раніше ми писали про вісім історій пошматованих і вбитих дітей з Охматдиту.

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