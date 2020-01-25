Русский мир прийшов? Під Житомиром військовим хочуть показати російську п'єсу

В Новоград-Волинському продають квитки на "Євгенія Онєгіна"
У місті Новоград-Волинському Житомирської області почали продавати квитки на п'єсу Александра Пушкіна "Євгеній Онєгін" російською мовою. До речі, саме тут базується 30-а військова бригада, а також 54-й розвідувальний батальйон. Про цей факт повідомили на сторінці "Братство ОУН-УПА Новоград" у Facebook.
У пабліці у соцмережі щиро обурені тим, що в Новограді будуть показувати російську п'єсу.
"Тут, де базується 30 бригада і 54 розвідбат, буде російська вистава. Тут, звідки походять герої існуючої війни з Росією, буде просуватися руській мір. Тут, де є вдови військових, будуть запроваджувати мову і культуру окупантів і вбивць", -
"Русский мир" в Донецьку: в мережу потрапило знакова відео
Також автор посту запитав у начальника управління культури Лариси Заєць, невже їй не вистачає в місті російських беріз.
"Начальнику управління культури Ларисі Заяць гостро не вистачає рускіх берьоз?
Чи може не вбачає жертв від того, що сюди прийшов рускій мір.То люди вам принесуть в кабінет і окуляри, і руску берьозу", - сказано в повідомленні.
Скріншот поста
Користувачів мережі висловили свою думку щодо даного факту. Не всі люди розділили думку автора поста.
Скріншот коментарів (Facebook)