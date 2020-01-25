Русский мир пришел? Под Житомиром военным хотят показать русскую пьесу

Под Житомиром продают билеты на "Евгения Онегина" (фото: wikipedia.org)

В Новоград-Волынском продают билеты на "Евгения Онегина"

В городе Новоград-Волынском в Житомирской области начали продавать билеты на пьесу русского писателя Александра Пушкина "Евгений Онегин". К слову, именно тут базируется 30-ая военная бригада, а также 54-ый разведывательный батальон. Об этом факте сообщили на странице "Братство ОУН-УПА Новоград" в Facebook.

В паблике в соцсети искренее возмущены тем, что в Новограде будут показывать русскую пьесу.

"Здесь, откуда происходят герои существующей войны с Россией, будет продвигаться русской мир. Здесь, где есть вдовы военных, будут вводить язык и культуру оккупантов и убийц", - возмутились на странице.

Также автор поста спросил у начальника управления культуры Ларисы Зае, неужели ей не хватает в городе русских берез.

"Начальнику управления культуры Ларисе Заяц остро не хватает русских берез? Или может она не видит жертв от того, что сюда пришел русский мир. Тогда люди вам принесут в кабинет и очки, и русскую березу", - сказано в сообщении.

Скриншот поста

Пользователи сети высказали свое мнение относительно данного факта. Не все люди разделили мнение автора поста.

Я знаю,что сейчас услышу в свой адрес все что угодно, вплоть до чемоданов!!! Но все же!!! Представьте себе КОБЗАРЯ в переводе на русском языке!!! Так вот так же уродливо звучать сочинения Пушкина на украинском языке!!! Оригинал должен быть оригиналом!!! И еще одно- вспомните годы после ВОВ- фашисты тоже были окупантами!!! Но немецкий язык мы продолжали,и продолжаем учить!!!

Вистава поїде. А церква московського патріархату і далі зомбує наших містян.

Відправте вже тих совєтських матрон із відділу культури на пенсію. Позбирали старих пердух і тримають!

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