"Русский мир" небезпечніше за коронавірус: Супрун зробила різку заяву

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні та панічні настрої намагаються використати в інтересах Кремля, попередила Уляна Супрун

Коронавірус в Україні є реальною і серйозною загрозою, але "русский мир" - ще небезпечніше. Про це заявила Уляна Супрун, угледівши зв'язок між заявою Кабміну 11 березня про плани ввести карантин у країні, та скандальні домовленості того ж дня у Мінську про створення Консультативної ради з представниками бойовиків на Донбасі.

Колишня керівниця МОЗ впевнена, що в Україні повним ходом проводиться інформаційна операція з метою максимального поширення паніки і зневіри.

"На жаль, політичне керівництво держави повністю дозволяє це робити. А його частина - особисто бере активну в цьому участь", - йдеться в повідомленні Супрун в Facebook.

Також медик розкритикувала тиражування засобами масової інформації сумнівних і неперевірених сюжетів щодо коронавіруса, які максимально нагнітають паніку. Очевидно, що мається на увазі історія з "репортажем" блогера в літаку Мілан-Київ, якого звинуватили у брехні.

"Регіонами і вайбер-чатами ширяться чутки і фейкові поради, на які ніяк не реагує МОЗ України. Від офіційних посадовців лунають суперечливі, помилкові чи навіть брехливі повідомлення, які ще більше підігрівають недовіру", - обурюється Супрун.

Екс-чиновниця також пише, що в цей момент українці дізнаються про готовність президента Володимира Зеленського "визнавати російський наратив про війну з Україною, надавати суб'єктність колаборантам і терористам, здійснювати наругу над пам'яттю загиблих на війні героїв".

Супрун нагадала, що тільки за останні роки військова агресія РФ проти України забрала десятки тисяч життів, а мільйони залишилися без своїх домівок.

"В інтересах Кремля завжди будуть українці в паніці, які не довіряють одне одному і власній державі. Також в його інтересах українці, які мислять категоріями закритих систем, де не можна говорити людям правду, бо буде паніка, де не можна говорити правду, бо втратяться рейтинги, де не можна говорити людям правду, бо вони "ще не готові", - йдеться в її заяві.

Супрун також прогнозує, що в найближчі тижні коронавірус продовжить бути топ-темою, але тільки для "неефективних нарад, ефірів та імітації активної роботи".

"Реальні зусилля керівництва держави зосереджені на тому, щоби зухвало розвернути нас до Росії та середньовіччя. Миємо руки і чистимо кулемети. Будемо боротися з коронавірусом і "русским миром" одночасно", - закликала вона.

Як повідомлялося раніше, через переговори в Мінську, що викликали масу критики в суспільстві, 13 березня депутати з фракції "Слуга народу" зустрілися з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який запевнив депутатів у тому, що "червоні лінії перейдені не будуть".

Нагадаємо, керівник ОПУ Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, буде створена платформа для обговорення питань врегулювання конфлікту.