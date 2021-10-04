Руслана прокоментувала свою "вагітність": це крик душі!

48-річна Руслана Лижичко натякнула на швидке поповнення в її родині і навіть сказала, що вибрала хресних для дитини. Зараз виконавиця не підтвердила чутки про своє цікаве положення і не спростувала.

"Це не інтрига, це крик душі. Коли я це говорила, я говорила Це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашею хочемо тримати не для кадру. Багато людей завжди знали, як я жертвую собою, особистим життям. Вони знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко акумулювати сили, щоб завагітніти", - розповіла артистка.

Цікаво, що співачка знову натякнула на своє становище, звертаючись до всіх українців.

"І теорія "лягай, їж, спи, задирай ноги, нічого не роби" була не для мене. Тому зараз я хочу звернутися до всіх дівчат: немає нічого в цьому житті сильніше, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, не можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя", - поділилася Руслана.

Нагадаємо, що в шоу "Маскарад" співачка говорила, що хрещених для дитини вони вже вибрали разом з чоловіком - ними стануть зіркові детективи шоу Ірина Білик і Маша Єфросиніна.

Руслана вже 25 років одружена зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим. Дітей у парочки ніколи не було.