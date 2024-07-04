От звезды "Квартала" до побега из Украины. Чем запомнился Руслан Ханумак

Ханумак сбежал из Украины

Звезда "Квартала" обнародовал на своей странице в Instagram видео встречи с 6-летним сыном. В подписи к ролику он признался, что давно ждал этого момента и, предвидя будущий хейт, заявил, что не боится за свою репутацию.

"Ни один климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", - написал Руслан.

Реакция сети

Подписчики Ханумака отреагировали по-разному. Пока одни искренне порадовались его воссоединению с сыном, другие - захейтили за выезд из родной страны в период полномасштабного вторжения. Вот что пишут люди:

"Каждый человек заслуживает счастья! Руслан Альбертович и Артурчик тоже! Вы бы лучше порадовались, а не выплескивали свою желчь!"

"Руслан Альбертович не написал, что он навсегда покидает Украину и никого не хочет знать!"

"Ну как некоторые мужчины так спокойно пересекают границу и даже не скрывают это?"

"Уклонист. На фронт! Все родители хотят быть не в окопах, а с семьей и детьми".

Руслан Ханумак сбежал из Украины (Фото: instagram.com/hanumak)

Развод с Шаманской

В январе прошлого года блогерша Алина Шаманская и Руслан объявили о разрыве после 7-летнего брака. Бывшие влюбленные устраивали публичные разборки и прибегали к резким заявлениям.

В частности, в прошлом Шаманская обещала раскрыть правду об их разводе. О расставании с отцом своего сына Алина заявляла на фоне его публичных развлечений со скандальной блогершей Анной Алхим.

В свою очередь Ханумак говорил, что кризис в их отношениях начался еще до начала полномасштабной войны и они даже перестали жить вместе.

В марте этого года музыкант привлек внимание аудитории выпуском своего нового шоу "Обітниця нареченої". Студия, вывеска и другие детали были максимально похожи на те, которые Шаманская использует в своем YouTube-проекте "Розлючена". На фоне этого поступка она обвинила своего экса в унижении и назвала его "дном".

Музыкант с бывшей супругой и сыном Артуром (Фото: instagram.com/shamankaa)

"Дика дичка"

В марте 2023 года звезда презентовал трек под названием "Дика дичка", вызвавший бурное возмущение со стороны общества. Для съемок была использована военная техника, а также артист пригласил приобщиться к участию настоящих женщин-военных.

Больше всего во всей этой истории людей возмутило, как исполнитель пренебрежительно описал образ украинской защитницы. Пользователи не заценили "уникальное видение" певца, из-за чего и "разнесли" его.

Заявление о завершении карьеры

После шквала критики Ханумак записал видеообращение, в котором заявлял о завершении музыкальной карьеры. Он отмечал, что "ему не место в музыке".

"Я не буду идти против народа... потому что тот, кто идет против украинского народа, всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я только начинал свою музыкальную карьеру, не мог себе представить, что заканчиваю ее именно так. Мне не место в музыке. Я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус", – говорил артист в прошлом.

Однако, похоже, знаменитость все-таки передумал это делать, поскольку после "Дикої дички" выпускал другие треки. К примеру, песню "Kyiv to LA", которая вышла менее года назад.

К слову, Руслан Ханумак - 34-летний режиссер, продюсер, актер, телеведущий, сценарист. Был капитаном команды-вицечемпиона "Ліги Сміху" "Заинька", стал победителем шоу "Рассмеши комика", а также - актер и автор студии "Квартал 95".

Впервые попал на сцену в 10-летнем возрасте в составе школьной команды "109 километр". Окончил Запорожский институт экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ), имеет диплом экономиста-маркетолога.

Руслан Ханумак сбежал из Украины (Фото: instagram.com/hanumak)