Руслан Ханумак грубо высказался о Славе Демине из-за развода с женой. Ведущий ответил

Конфликт Ханумака и Демина

Как известно, у Славы Демина есть свой канал на YouTube, где он имеет постоянную рубрику гадания с тарологом Людмилой Хомутовской. Обычно они пытаются предусмотреть текущие события в Украине, касающиеся войны.

Однако на этот раз Слава почему-то решил спросить, действительно ли Ханумак предал Шаманскую. Карты показали, что это было.

"Все интереснее и интереснее, Людмила", - прокомментировал ведущий.

Руслан Ханумак долго не ждал и сразу же дал свою реакцию на проделку Демина. Он записал видео в Instagram, где высказался по этому поводу.

"Я эту тему вообще пообещал себе больше не открывать, но есть одно "но". Есть у меня только два слова - это Слава Демин и картошка. Ну если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости, которые будут соглашаться после этого к тебе приходить, - полное дно", - обратился к Демину Ханумак.

В комментариях к этой записи Слава написал, что с Русланом они лично не знакомы, иначе обсудили бы все тет-а-тет. Также он объяснил, зачем приглашает к себе тарологов и предложил Ханумак прийти на интервью.

"Есть люди, которые верят тарологам. И в таких эфирах мы обсуждаем многие вопросы, касающиеся ситуации в стране, а не только личную жизнь блогеров или других известных людей. Для таких людей мы и делаем такие интервью и это дело каждого зрителя - верить или нет. Я не несу ответственность за сказанное гостем. И не выражаю свое мнение по этому поводу. Если тебе действительно есть что сказать зрителям и подписчикам по этому поводу, то я приглашаю на интервью, где ты сможешь высказаться на все 100%", - написал ведущий.

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Он также отметил, что продление этого комментария написал Руслану в личные сообщения.