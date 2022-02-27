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Румунія надасть Україні боєприпаси та військову техніку

Автор: Тетяна Самарук

Румунія надасть Україні військову і гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, назвали перелік того, що нададуть українцям:

  • боєприпаси,
  • бронежилети,
  • каски,
  • паливо,
  • медичне обладнання,
  • медикаменти.

Також країна готова лікувати у своїх військових госпіталях поранених українців.

Додамо, що сьогодні, 27 лютого - четверта доба масштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ та звичайні українці обороняються від агресора всіма силами.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні.

Також ми писали, що війна Росії з Україною загрожує російському автопрому масштабними проблемами.

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РумуніяУкраїна