Румунія надасть Україні боєприпаси та військову техніку

Румунія надасть Україні військову і гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зокрема, назвали перелік того, що нададуть українцям:
Також країна готова лікувати у своїх військових госпіталях поранених українців.
Додамо, що сьогодні, 27 лютого - четверта доба масштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ та звичайні українці обороняються від агресора всіма силами.
Раніше ми повідомляли, що Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні.
Також ми писали, що війна Росії з Україною загрожує російському автопрому масштабними проблемами.