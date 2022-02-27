Настав цей момент. Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про відмову Берліну від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. За її словами, Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Бербок в Бундестазі.

Декілька тижнів тому Бербок заявила, що поворот зовнішньої політики на 180 градусів щодо поставок зброї відбудеться "у потрібний момент".

"Зараз настав для цього момент", - сказала глава німецького МЗС в Бундестазі, звинувативши Росію в тому, що вона обдурила Захід заявами про небажання війни з Україною.

Вона зазначила, що Німеччина не може залишати Україну беззахисною перед агресором, який несе за собою лише смерть та спустошення.