Росіяни обурені тим, що Румунія більше не буде відзначати "День Перемоги" разом з ними
Румунія відмовилася святкувати "День Перемоги" 9 травня. Так, Сенат республіки схвалив законопроєкт про оголошення Днем перемоги 8 травня коаліції Об'єднаних Націй у Другій світовій війні.
Як заявив депутат Націонал-ліберальної партії Овідіу Раєцкі, дана ініціатива виправить історичну двозначність, яка спонукала в комуністичний період святкувати дату 9 травня за радянським зразком.
"З моменту зміни режиму Соціалістична Республіка Румунія, що знаходиться в радянській сфері впливу, визнала 9 травня днем Перемоги, проте дата, яка дійсно є для нашої держави днем перемоги, - це 8 травня 1945 року", - цитує політика G4Media.ro.
Причина, по якій було прийнято таке рішення, - бажання Румунії "вплинути на мислення майбутніх поколінь".
"Ми повинні продовжувати працювати над зміцненням європейського шляху і брати на себе ту роль, яку ми дійсно заслуговуємо в Європі", - зазначив колега Раєцкі Марсель Ціолаку.
Таке рішення розлютило жителів Росії. Місцеві політики кажуть, що такі "переписування історії" характерні для всіх країн, "які колись були соціалістичними, а потім вступили в НАТО". Звичайні громадяни РФ шкодують, що після закінчення Другої світової війни диктатор Йосип Сталін не окупував Румунію.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно відзначати день перемоги над нацизмом.
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