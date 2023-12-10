"Рум-тур новой берлоги". Экс-муж Тринчер показал квартиру, в которую переехал после развода (видео)

Александр Волошин показал свою новую "берлогу"

Экс-избранник Тринчер теперь проживает в центре Киева. По его словам, площадь съемных апартаментов составляет 150 квадратных метров.

"Рум-тур моей новой берлоги! За 10 лет жизни в Киеве - это самая красивая и комфортная квартира", - сообщил Волошин.

Оказалось, что раньше в этой квартире жили блогер Татьяна Парфильева и предприниматель Иван Кришталь.

Александр решил опередить поклонников, которые наверняка захотят поинтересоваться у него, зачем ему новое жилье, если он владеет в столице тремя своими.

"Предусматриваю сразу вопрос: "У тебя же есть свои квартиры, зачем ты снимаешь?". Поэтому сразу же и даю ответ! У меня 3 квартиры в Киеве, но 2 из них без ремонта, а одна находится далеко от центра + она небольшая ( 50м2)!А мне важно, чтобы место, в котором я живу, было просторным!

В опубликованном ролике Волошин показал гостевой санузел, коридор, стены которого оказались не стенами, а скрытыми шкафами, просторную гостиную и современную кухню.

Александр Волошин делает рум-тур новой квартирой (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Отметим, что Анна и Александр, которые недавно сообщили о своем разрыве, сейчас находятся в бракоразводном процессе.

Экс-возлюбленные должны были подать необходимые документы в прошлый четверг, 7 декабря. Впрочем, как рассказала Тринчер в соцсетях, сделать им это не удалось, ведь в тот день ЗАГС не работал.