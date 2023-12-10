"Румтур нової берлоги". Ексчоловік Трінчер показав квартиру, в яку переїхав після розлучення (відео)

Олександр Волошин показав свою нову "берлогу"

Ексобранець Трінчер тепер мешкає у центрі Києва. За його словами, площа орендованих апартаментів складає 150 квадратних метрів.

"Рум-тур моєї нової берлоги! За 10 років життя в Києві - це найкрасивіша і найкомфортніша квартира", - повідомив Волошин.

Виявилося, що раніше у цій квартирі жили блогерка Тетяна Парфільєва та підприємець Іван Кришталь.

Олександр вирішив випередити шанувальників, які напевно захочуть поцікавитися у нього, навіщо йому нове помешкання, якщо він володіє у столиці трьома своїми.

"Передбачую одразу запитання: "В тебе ж є свої квартири, навіщо ти знімаєш?". Тому одразу ж і даю відповідь! В мене 3 квартири в Києві, але 2 з них без ремонту, а одна знаходиться далеко від центру + вона невелика (50м2)!А мені важливо, щоб місце в якому я живу було просторим! Коли я пожив декілька місяців за містом, у будинку - я зрозумів, що жити в центрі Києва, найкраще що придумало людство", - пояснив колишній виконавиці.

В опублікованому ролику Волошин показав гостьовий санвузол, коридор, стіни якого виявились не стінами, а прихованими шафами, простору вітальню та сучасну кухню.

Олександр Волошин робить румтур новою квартирою (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Зазначимо, що Анна та Олександр, які нещодавно повідомили про свій розрив, зараз перебувають у шлюборозлучному процесі.

Ексзакохані мали подати необхідні документи минулого четверга, 7 грудня. Втім, як розповіла Трінчер у соцмережах, зробити їм це не вдалося, адже у той день РАЦС не працював.