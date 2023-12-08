"Это верх лицемерия": Волошин "наехал" на Ефросинину из-за роскошной жизни

Волошин гневно разнес Ефросинину

Бывшего избранника исполнительницы возмутило то, что Ефросинина упрекнула Тринчер в покупке новенького Porsche во время войны.

По мнению интервьюерки, кичиться ценным подарком от мужа в такое тяжелое для нашей страны время, не уместно.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Странные были ощущения, что вы как из космоса. Здесь у нас сирены, все взрывается...И здесь Porsche...Это не запрещено, вы зарабатываете...Тебе не кажется, что это слишком, как для показательности? Это делает больно тем людям, у которых нечего есть...Таких людей очень много. В больницах нет обезболивающих, Аня! Обезболивающих нет у людей, которым вживую поотрезали конечности... Дети спят в подвалах...Такая сейчас жизнь", - упрекнула артистку ведущая.

Волошин не смог промолчать и заявил, что они с Анной с самого начала полномасштабной войны помогают военным.

А Маше, по словам Александра, не стоит критиковать певицу за демонстрацию "красивой жизни" во время войны, ведь она сама пришла на интервью в брендовых вещах и драгоценных украшениях.

Волошин раскритиковал Ефросинину за интервью с Анной Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем надевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", - резко высказался блогер.

Напомним, что на интервью Тринчер рассказала детали развода с мужем, а также раскрыла правду об отношениях со свекровью.