Новогодний стол-2025. Как выбирать и хранить продукты, чтобы не навредить здоровью

Новогодние праздники в большинстве украинских семей проходят за столом с различными блюдами, поэтому гражданам напомнили простые правила, которые обезопасят детей и взрослых от неприятных "сюрпризов" и пищевых отравлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Как правильно выбирать и хранить продукты

В Госпродпотребслужбе рассказали, что во время закупок и подготовки к праздникам (как и в любые другие дни) выбирать, покупать и использовать нужно только безопасные пищевые продукты:

делать закупки только в специально предназначенных для этого местах (в торговых заведениях и на агро-продовольственных рынках)

при выборе - внимательно изучать обязательную информацию о товаре на маркировке

ни в коем случае не употреблять продукты после окончания срока их годности

Между тем первое правило во время приготовления любого праздничного стола - соблюдать чистоту.

"Перед приготовлением пищи тщательно вымойте руки, продукты и все поверхности, на которых будете готовить", - объяснили гражданам.

Кроме того, украинцам советуют:

отделять сырое мясо, птицу и морские продукты от готовой пищи и блюд

мясо, птицу и морские продукты от готовой пищи и блюд пользоваться отдельными кухонными принадлежностями (ножами и досками) для обработки сырых продуктов

(ножами и досками) для обработки сырых продуктов хранить продукты в закрытой посуде - чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами

- чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами не размещать в холодильнике сырые продукты выше полок с готовыми блюдами

Для того чтобы уберечь здоровье и избежать отравлений, в Госпродпотребслужбе дали также ряд базовых советов - как хранить продукты (готовые блюда) должным образом:

не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре дольше чем на два часа

охлаждать без задержки все приготовленные блюда и продукты, которые быстро портятся (рекомендуемая температура +4 градуса по Цельсию и ниже)

держать приготовленные продукты горячими до подачи на стол

не хранить приготовленную пищу долго - даже в холодильнике

пирожные и торты с кремом - хранить в холодильнике (во избежание порчи)

не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущих блюд - во избежание заражения

"Будьте внимательны и осторожны, берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - подытожили в госслужбе.

Правила безопасного праздничного стола от Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)