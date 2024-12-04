Рулет "Селедка под шубой": рецепт известного салата на Новый год в новом варианте

Салат "Селедка под шубой" - популярная вкусная закуска на новогоднем столе. Однако приготовить салат в рулете - необычный и не менее вкусный способ. Кроме этого, майонеза для этого блюда нужно гораздо меньше.
О том, как готовить салат "Селедка под шубой" в рулете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Любимівська кухня".
Для того чтобы приготовить новогодний салат в рулете, нужны следующие продукты:
Для того чтобы приготовить салат "Селедка под шубой" в рулете, свеклу, морковь и картофель нужно помыть, а затем отварить до готовности, не снимая кожицу. Также отварите яйца вкрутую. Пока овощи варятся, почистьте и нарежьте на кубики лук.
Чтобы сделать салат в рулете особенно вкусным, лук нужно предварительно замариновать. Для этого переложите лук в глубокую миску, залейте кипятком, добавьте уксус, сахар и соль. Перемешайте лук и оставьте его мариноваться в течение часа.
Охлажденные отварные овощи нужно почистить от кожуры и натереть отдельно на большой терке. Если свекла и морковь содержат много влаги, ее необходимо отжать. Яйца также почистьте и натрите на большой терке.
Сельдь для салата нужно почистить от косточек, после чего нарезать на небольшие кусочки. Для того чтобы приготовить рулет "Селедка под шубой", рабочую поверхность застелите пищевой пленкой и выложите первый тонкий слой из свеклы, оставив примерно 5-7 см до краев пленки.
На свеклу выложите картофель так, чтобы слой был меньше по ширине предыдущего. В то же время не делайте слои салата слишком толстыми. Смажьте картошку тонким слоем майонеза и по желанию добавьте немного черного молотого перца.
Как готовить рулет из салата (скриншот / Любимівська кухня)
На майонез выложите морковь, слегка утрамбуйте ее и покройте майонезом. После этого выложите на рулет натертые яйца, сделав тонкий слой майонеза.
Выложите сельдь, а на рыбу - маринованный лук, который предварительно нужно отжать от маринада. Поднимите края пленки и закрутите салат в рулет.
Как готовить салат в рулете (скриншот / Любимівська кухня)
Поставьте рулет "Селедка под шубой" в холодильник, примерно на 4 часа. После этого аккуратно снимите пленку и нарежьте рулет на кружочки.
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