Простая тыквенная закуска с сыром: рецепт необычной вкусности для настоящих гурманов
Тыква - полезный и сладкий после запекания овощ, из которого готовят салаты, рагу и выпечку. Но для самой простой тыквенной закуски понадобится всего несколько продуктов.
О том, как готовить тыквенную закуску с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную TikTok-страницу "tak.smachno.tyt".
Что нужно для тыквенной закуски
Для того чтобы приготовить тыквенную закуску, нужны следующие продукты:
- тыква - 1 шт.
- сливочное масло - 10 г
- чеснок - 1-2 зубчика
- сыр камамбер - 1 шт.
- мед - 3-5 ст. л.
- орешки - горсть
- соль - по вкусу
- растительное масло - для жарки
Как готовить закуску из тыквы
Тыкву лучше выбирать сорта "Гитара" или "Баттернат"- их удобнее нарезать для закуски. Сначала тыкву нужно промыть, срезать с нее кожицу, а затем нарезать кружочками толщиной 2-3 см.
Однако тыквы других сортов можно использовать для закуски, нарезая овощи не кружочками, а кусочками. В этом случае сыр лучше натереть.
Чтобы приготовить овощ быстро, сначала тыкву нужно поджарить на растительном масле с каждой стороны. Жарить овощ нужно до легкой корочки.
После этого кружочки тыквы нужно переложить в форму для выпечки. Чтобы закуска была насыщенной по вкусу, к сладкой тыкве рекомендуют использовать острый чеснок.
Для этого зубчики чеснока нужно почистить от кожуры и натереть на маленькой терке. Масло необходимо растопить, после чего всыпать чеснок, по желанию добавив щепотку соли.
Тщательно перемешайте смесь и смажьте ею обжаренный овощ. Нарежьте сыр ломтиками и выложите на тыкву.
Орехи нужно измельчить ножом и посыпать ими творог. Но если орешки запеченные раньше, их советуют добавлять после приготовления тыквы.
Разогрейте духовку до 170-180 градусов и выпекайте тыквенную закуску в течение нескольких минут до полного размягчения тыквы и легкого расплавления сыра. После этого полейте тыкву медом.
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