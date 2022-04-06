Обстріли в Рубіжному: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один загинув. Всього по Луганській області за день зруйновано 11 житлових будинків. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам і дев'яти приватним будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА.

Також вчора в старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, в Рубіжному - цистерни з азотною кислотою, попередньо - без наслідків. В одному з будинків у Попасній вигоріло відразу три поверхи. Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.