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Обстріли в Рубіжному: одна людина загинула, п'ятеро поранені

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Рубіжне, Середа 06 квітня 2022 07:35
Обстріли в Рубіжному: одна людина загинула, п'ятеро поранені Рубіжне (Фото: 24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один загинув. Всього по Луганській області за день зруйновано 11 житлових будинків. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам і дев'яти приватним будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА.

Також вчора в старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, в Рубіжному - цистерни з азотною кислотою, попередньо - без наслідків. В одному з будинків у Попасній вигоріло відразу три поверхи. Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

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