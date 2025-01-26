Развеян миф о яйцах, в который верили все

Какой главный миф о яйцах?

Вокруг яиц существует много мифов. Каждые несколько лет здоровое количество яиц, съедаемых за день или неделю, менялось, и любители яиц задавались вопросом, повлияет ли это на уровень холестерина. И, наконец, полезно ли есть яйца?

Окончательный ответ поступил 19 декабря 2024 года. Тогда Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило, что яйца соответствуют определению здоровой пищи. С этим решением многолетние споры о пищевой ценности яиц могут наконец положить конец.

Заявление о здоровье было обновлено, чтобы предоставить потребителям доступ к более полной, точной и актуальной информации о пищевых свойствах на этикетках пищевых продуктов.

Согласно Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), пищевые продукты должны соответствовать определенным критериям, чтобы использовать заявление о "здоровом" питательном веществе.

Не только яйца

FDA впервые за 30 лет переосмыслило то, что квалифицируется как "здоровая" пища.

Такие продукты, как белый хлеб, сильно подслащенные йогурты и очень подслащенные сухие завтраки, были исключены из списка, а богатые питательными веществами продукты, такие как яйца и лосось, были включены.