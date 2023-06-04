"Развелось вас тут": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего на войне Героя

При входе в маршрутку женщина показала удостоверение члена семьи погибшего на войне. Ее сын Богдан отдал жизнь за Украину и погиб на войне 4 января 2023 года. Но водитель маршрутки не просто отказал ей в льготном проезде, но еще и нахамил.

"Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого текста бы не было. Если бы я не услышала в спину: "Развелось вас тут…" Это нас, изгоревавшихся вдов и безутешных матерей, развелось? Слышите люди? Разводятся колорадские жуки, неуважаемый. А это еще война не окончилась. Еще гробы молодых парней ежедневно с востока "На щите" везут. Еще могилы ежедневно копают и уже некуда хоронить. Еще каждую ночь будит сирена. Гибнут дети", - возмущается Людмила.

Фото: facebook.com/Людмила Марчук

Она ответила водителю, чтобы он сам пошел, да повоевал. Но тот не отреагировал на ее слова. Не стали вмешиваться в конфликт и другие пассажиры маршрутки.

"И меня это зацепило. Очень зацепило. Деньги за проезд я заплатила. Но как вышла, фото на память решила сделать. Так как это неуважение касалось не только меня. Признаюсь, что из-за этого неуважения я никогда не езжу в маршрутке как пенсионерка. Достаю свой билетик разве что в троллейбусе. Удостоверение матери погибшего - это новая, недавно выданная льгота. Лучше бы ее не было. И мой сын был бы жив. Мой сын погиб в бою как Герой. Он уже никогда не сядет за руль, как ты. Не сможет вырастить своего сына. Не сможет поддержать свою мать. Может именно поэтому государство ввело эту льготу, чтобы это сделал именно ты", - обратилась Марчук к водителю маршрутки.

Людмила с сыном. Фото: facebook.com/Людмила Марчук

На инцидент отреагировали в городском управлении транспорта. На понедельник вызвали перевозчика и водителя маршрутки в управление - для разговора с Людмилой Марчук.

"Не существует слов на этом свете для извинений таких людей. Я предупреждала перевозчиков относительно перевозок и оказания услуг, это уже второй инцидент, пока я глава комиссии транспорта. Как с такими нелюдями бороться?" - написала депутат городского совета Катерина Марчук.

Фото: facebook.com/Людмила Марчук