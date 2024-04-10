Разработчики создали суперкомпьютер, который превышает мозг человека в 2000 раз

Что известно о будущем суперкомпьютере

Deep South основан на совершенно новых нейроморфных технологиях, вдохновленных структурой и функционированием мозга. В отличие от обычных компьютеров, он объединяет функции хранения и обработки данных, что обеспечивает эффективность, сравнимую с человеческим мозгом.

Хотя Deep South обладает впечатляющими характеристиками, ему все еще не хватает компактности и энергоэффективности мозга. Однако сама технология имеет огромный потенциал, а миниатюризация нейроморфных чипов может привести к созданию суперкомпьютеров размером с мобильные телефоны.

Помимо улучшения характеристик электроники, нейроморфные технологии обещают революцию в области искусственного интеллекта. Глубокое понимание принципов работы мозга позволит создавать более совершенные нейронные сети, способные к самообучению и решению сложных когнитивных задач, что принесет значительные преимущества в медицине, робототехнике, транспорте и других областях.

Суперкомпьютер Deep South (фото: New Scientist)

Однако самым захватывающим аспектом проекта Deep South может стать прогресс в изучении и лечении заболеваний мозга. Моделирование структуры и функций мозга на суперкомпьютере даст ученым уникальную возможность анализировать нейронные связи и наблюдать за изменениями, происходящими при различных патологиях.

Это позволит глубже понять механизмы развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие. Кроме того, на модели Deep South можно будет тестировать новые методы лечения, отслеживать эффект лекарств и изучать процессы старения мозга.

Таким образом, попытка создания искусственного суперинтеллекта может привести к значительному прогрессу в борьбе с ранее невылечимыми заболеваниями мозга.

Несмотря на то, что практическое применение проекта Deep South все еще находится в отдаленной перспективе, он уже вызывает огромный интерес в научном сообществе.