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Разработан симулятор ощущений во время смерти: как он работает (видео)

Коллаж РБК-Украина: в Австралии тестировали симулятор, имитирующий смерть
Автор: Владимир Костырин

Вопрос, что может увидеть человек после смерти, остается величайшей загадкой в мире с множеством гипотез и мифов, в том числе и на основе воспоминаний людей, переживших клиническую смерть и вышедших из комы. С помощью современных технологий появилась возможность ощутить деэскалацию жизни.

Австралийский художник Шон Гладуэлл разработал интерактивный симулятор виртуальной реальности, призванный воплотить в жизнь "опыт" смерти.

Проект был представлен на выставке в Мельбурне, говорится в описании на сайте Национальной галереи Виктории.

Симулятор получил название "Проходящие электрические бури" (Passing Electrical Storms). Как утверждается, он может вызвать в воображении процесс умирания с помощью технологии расширенной реальности (XR) и "медицинских технологий".

"Одновременно медитативная и тревожная, эта интерактивная работа ведет участников через симулированную деэскалацию жизни, от остановки сердца до смерти мозга", - указано в официальном описании.

Художник надеется таким проектом помочь людям смириться с неизбежным, продемонстрировав образы, что имитируют чувства в момент смерти.

Происходит это так: участники ложатся на копию больничной койки, надевают XR-гарнитуру и "переживают" остановку сердца, попытку их реанимировать, затем смерть и внетелесный опыт.

На выставке люди испытывали разработку по симуляции ощущений при смерти (фото: instagram.com / nasitra)

Сам Гладуэлл в интервью The Australian описал этот опыт как "удаление от себя, а затем уплывание в гигантскую вселенную".

"Моделируя смерть как переживание в ее последние несколько минут, это медитация на эфемерность индивидуальной жизни. Для меня это не все мрачно, а спектр цветов и настроений", - рассказал художник.

Он также добавил, что работа была вдохновлена такими философами, как Жан Бодрийяр, Мишель Фуко и Дэвид Чалмерс.

Один ТикТок блогер с ником croom12, на выставке испытавший разработку Гладуэлла, поделился впечатлениями о таком опыте.

Так, мужчина лег на вибрирующую кровать, а когда выровнялся, то увидел, как врачам не удалось его оживить. Блогер признался, что у людей подобный опыт может вызвать панику, а также "вы можете бросить курить в любое время".

Испытавший опыт имитации смерти при помощи виртуальной реальности поделился впечатлениями (фото: скриншот TikTok / croom12)

@croom12

Its Actually pretty hectic. Doctors trying to revive you, vibrating bed and floating into space.

original sound - Marcus

Ранее сообщалось, что в США мужчина решил заморозить себя и свою семью, чтобы "воскреснуть" в будущем.

Напомним, перед этим организаторы концерта на НСК "Олимпийский" объяснили, как "воскресили" Кузьму Скрябина для выступления летом 2021-го.

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