Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа "Гріхи"

Эксклюзивно для РБК-Украина артисты рассказали о закулисье, символизме и о том, как проходила работа над видео.

Как проходили съемки клипа "Гріхи"

Съемки видео несколько дней проходили в очень атмосферном месте - одном из старинных зданий Киева, которому уже более ста лет.

За основу песни взята личная история знакомства Ostrovskyi с девушкой.

По словам артиста, в прошлом он совершил много ошибок, о которых признался своей любимой в первый же день. Рядом с ней он хотел быть очень честным. Она отпустила его грехи, и так начались их отношения, которые стали вдохновением для песни.

Режиссером видео стал автор короткометражного фильма "Післясмак" и специального видеопроекта "Voiceover" с участием Onuka и DakhaBrakha Юра Катинского, который также создавал музыкальные клипы для Alina Pash, PARFENIUK, литовской группы Beissoul & Einius и многих других.

"Предательство - это всегда грязь, которую невозможно с себя смыть, как ни старайся. Вокруг этой идеи мы развили кинометафору "Гріхи", в персонажей которой превратились Ostrovskyi и NK. Этим музыкальным видео хочется напомнить зрителю, что в любых отношениях ощущения собственного достоинства должно побеждать слепую привязанность. Ведь далеко не все грехи можно отпустить", - комментирует главную идею Катинского клипа.

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

В клипе пересекаются две сюжетные линии, каждая из которых раскрывает характер главных героев с разных сторон.

Все образы тщательно продуманы и разработаны стилистом Дмитрием Клеменко для того, чтобы дополнительно подчеркнуть события и решения, принимаемые главными героями. Например, уверенность в своих намерениях и суровость героини Каменских на допросе подчеркивает кожаный образ с черной карандашной юбкой.

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

Символизм в клипе "Гріхи"

Эта видеоработа также полна многочисленных метафор в каждой своей детали.

Проектор, который прокручивает фото, символизирует то, что иногда мы никак не можем стереть воспоминания, от которых нам хотелось бы отказаться. Как бы мы ни старались, они все равно остаются в нашей памяти.

Черная жидкость, стекающая с кожи главного героя и различных предметов в видео олицетворяет грязную и липкую измену, от которой как бы ни старался - невозможно отмыться.

Когда главного героя обливают холодной водой из шланга - это символизирует очищение от прошлого, ведь именно вода в эзотерических практиках очищает нас от всего лишнего.

Рубильник, который резким движением выключает героиня Каменских, означает то, что в жизни есть ситуации, в которых нужно уметь ставить точку и делать это резко и решительно.

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

"Не на все проступки можно закрыть глаза. Особенно, когда виновник не готов их искупить. В таком случае фраза "отпустить чьи-то грехи" заиграет новым смыслом: не простить, а буквально отпустить/выбросить из своей жизни. В том числе и того, кто их совершил", - комментирует режиссер видео.



К слову, на электрическом стуле в конце видео оказывается не главный герой, а телевизор с воспоминаниями. Его необходимо уничтожить, чтобы забыть о человеке, который после предательства недостоин оставаться в твоей жизни.