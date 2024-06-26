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Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа "Гріхи"

Среда 26 июня 2024 13:07
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Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа "Гріхи" Настя Каменских и Ostrovskyi (фото: РБК-Украина / пресс-служба)
Автор: Катерина Зелинская

Новый общий клип Насти Каменских и Ostrovskyi "Гріхи" буквально взорвал сеть и сразу попал в тренды YouTube.

Эксклюзивно для РБК-Украина артисты рассказали о закулисье, символизме и о том, как проходила работа над видео.

Как проходили съемки клипа "Гріхи"

Съемки видео несколько дней проходили в очень атмосферном месте - одном из старинных зданий Киева, которому уже более ста лет.

За основу песни взята личная история знакомства Ostrovskyi с девушкой.

По словам артиста, в прошлом он совершил много ошибок, о которых признался своей любимой в первый же день. Рядом с ней он хотел быть очень честным. Она отпустила его грехи, и так начались их отношения, которые стали вдохновением для песни.

Режиссером видео стал автор короткометражного фильма "Післясмак" и специального видеопроекта "Voiceover" с участием Onuka и DakhaBrakha Юра Катинского, который также создавал музыкальные клипы для Alina Pash, PARFENIUK, литовской группы Beissoul & Einius и многих других.

"Предательство - это всегда грязь, которую невозможно с себя смыть, как ни старайся. Вокруг этой идеи мы развили кинометафору "Гріхи", в персонажей которой превратились Ostrovskyi и NK. Этим музыкальным видео хочется напомнить зрителю, что в любых отношениях ощущения собственного достоинства должно побеждать слепую привязанность. Ведь далеко не все грехи можно отпустить", - комментирует главную идею Катинского клипа.

Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа &quot;Гріхи&quot;

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

В клипе пересекаются две сюжетные линии, каждая из которых раскрывает характер главных героев с разных сторон.

Все образы тщательно продуманы и разработаны стилистом Дмитрием Клеменко для того, чтобы дополнительно подчеркнуть события и решения, принимаемые главными героями. Например, уверенность в своих намерениях и суровость героини Каменских на допросе подчеркивает кожаный образ с черной карандашной юбкой.

Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа &quot;Гріхи&quot;

Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа &quot;Гріхи&quot;Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа &quot;Гріхи&quot;

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

Символизм в клипе "Гріхи"

Эта видеоработа также полна многочисленных метафор в каждой своей детали.

  • Проектор, который прокручивает фото, символизирует то, что иногда мы никак не можем стереть воспоминания, от которых нам хотелось бы отказаться. Как бы мы ни старались, они все равно остаются в нашей памяти.
  • Черная жидкость, стекающая с кожи главного героя и различных предметов в видео олицетворяет грязную и липкую измену, от которой как бы ни старался - невозможно отмыться.
  • Когда главного героя обливают холодной водой из шланга - это символизирует очищение от прошлого, ведь именно вода в эзотерических практиках очищает нас от всего лишнего.
  • Рубильник, который резким движением выключает героиня Каменских, означает то, что в жизни есть ситуации, в которых нужно уметь ставить точку и делать это резко и решительно.
Разрыв отношений и очищение от прошлого. Настя Каменских и Ostrovskyi объясняют символизм клипа &quot;Гріхи&quot;

Съемки клипа "Гріхи" (фото: РБК-Украина / пресс-служба)

"Не на все проступки можно закрыть глаза. Особенно, когда виновник не готов их искупить. В таком случае фраза "отпустить чьи-то грехи" заиграет новым смыслом: не простить, а буквально отпустить/выбросить из своей жизни. В том числе и того, кто их совершил", - комментирует режиссер видео.

К слову, на электрическом стуле в конце видео оказывается не главный герой, а телевизор с воспоминаниями. Его необходимо уничтожить, чтобы забыть о человеке, который после предательства недостоин оставаться в твоей жизни.

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