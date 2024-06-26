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Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу "Гріхи"

Середа 26 червня 2024 13:07
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Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу "Гріхи" Настя Каменських і Ostrovskyi (фото: РБК-Україна / прес-служба)
Автор: Катерина Зелінська

Новий спільний кліп Насті Каменських і Ostrovskyi "Гріхи" буквально підірвав мережу і одразу потрапив у тренди YouTube.

Ексклюзивно для РБК-Україна артисти розказали про залаштунки, символізм й про те, як відбувалась робота над відео.

Як проходили зйомки кліпу "Гріхи"

Зйомки відео кілька днів відбувалися в дуже атмосферному місці - одній із старовинних будівель Києва, якій вже більше ста років.

За основу пісні взята особиста історія знайомства Ostrovskyi із дівчиною.

За словами артиста, у минулому він зробив багато помилок, про які зізнався своїй коханій у перший же день. Поруч із нею він хотів бути максимально чесним. Вона відпустила його гріхи, і так почались їх стосунки, які й стали натхненням для пісні.

Режисером відео став автор короткометражного фільму "Післясмак" і спеціального відеопроєкту "Voiceover" за участі Onuka і DakhaBrakha Юра Катинський, який також створював музичні кліпи для Alina Pash, PARFENIUK, литовського груту Beissoul & Einiusта багатьох інших.

"Зрада - це завжди бруд, який неможливо із себе змити, хоч як не старайся. Довкола цієї ідеї ми розвинули кінометафору "Гріхи", у персонажів якої перевтілилися Ostrovskyi та NK. Цим музичним відео хочеться нагадати глядачеві, що у будь-яких стосунках відчуття власної гідності має перемагати сліпу прив'язаність. Адже далеко не всі гріхи можна відпустити", - коментує головну ідею кліпу Катинський.

Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу &quot;Гріхи&quot;

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

У кліпі перетинаються дві сюжетні лінії, кожна з яких розкриває характер головних героїв з різних боків.

Усі образи ретельно продумані і розроблені стилістом Дмитром Клеменком для того, щоб додатково підкреслити події та рішення, які приймають головні герої. Наприклад, впевненість у своїх намірах і суворість героїні Каменських на допиті підкреслює шкіряний образ із чорною спідницею-олівцем.

Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу &quot;Гріхи&quot;

Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу &quot;Гріхи&quot;Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу &quot;Гріхи&quot;

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

Символізм у кліпі "Гріхи"

Ця відеоробота також повна чисельних метафор у кожній своїй деталі.

  • Проектор, який прокручує фото символізує те, що іноді ми ніяк не можемо стерти спогади, від яких нам хотілось би відмовитись. Як би ми не намагались, вони усе одно залишаються в нашій пам'яті.
  • Чорна рідина, яка стікає зі шкіри головного героя та різних предметів у відео уособлює брудну й липку зраду, від якої як би не старався - неможливо відмитись.
  • Коли головного героя обливають холодною водою зі шлангу - це символізує очищення від минулого, адже саме вода в езотеричних практиках очищає нас від усього зайвого.
  • Рубильник, який різким рухом вимикає героїня Каменських, означає те, що в житті є ситуації, в яких потрібно вміти ставити крапку і робити це різко і рішуче.
Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу &quot;Гріхи&quot;

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

"Не на всі провини можна заплющити очі. Особливо, коли винуватець не готовий їхспокутувати. В такому випадку фраза «відпустити чиїсь гріхи» заграє новим сенсом: не пробачити, а буквально відпустити/викинути зі свого життя. Зокрема й того, хто їх вчинив", - коментує режисер відео.

До слова, на електричному стільці в кінці відео опиняється не головний герой, а телевізор зі спогадами. Його необхідно знищити, щоб забути про людину, яка після зради не гідна залишатись у твоєму житті.

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