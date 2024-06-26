Розрив стосунків і очищення від минулого. Настя Каменських і Ostrovskyi пояснюють символізм кліпу "Гріхи"

Ексклюзивно для РБК-Україна артисти розказали про залаштунки, символізм й про те, як відбувалась робота над відео.

Як проходили зйомки кліпу "Гріхи"

Зйомки відео кілька днів відбувалися в дуже атмосферному місці - одній із старовинних будівель Києва, якій вже більше ста років.

За основу пісні взята особиста історія знайомства Ostrovskyi із дівчиною.

За словами артиста, у минулому він зробив багато помилок, про які зізнався своїй коханій у перший же день. Поруч із нею він хотів бути максимально чесним. Вона відпустила його гріхи, і так почались їх стосунки, які й стали натхненням для пісні.

Режисером відео став автор короткометражного фільму "Післясмак" і спеціального відеопроєкту "Voiceover" за участі Onuka і DakhaBrakha Юра Катинський, який також створював музичні кліпи для Alina Pash, PARFENIUK, литовського груту Beissoul & Einiusта багатьох інших.

"Зрада - це завжди бруд, який неможливо із себе змити, хоч як не старайся. Довкола цієї ідеї ми розвинули кінометафору "Гріхи", у персонажів якої перевтілилися Ostrovskyi та NK. Цим музичним відео хочеться нагадати глядачеві, що у будь-яких стосунках відчуття власної гідності має перемагати сліпу прив'язаність. Адже далеко не всі гріхи можна відпустити", - коментує головну ідею кліпу Катинський.

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

У кліпі перетинаються дві сюжетні лінії, кожна з яких розкриває характер головних героїв з різних боків.

Усі образи ретельно продумані і розроблені стилістом Дмитром Клеменком для того, щоб додатково підкреслити події та рішення, які приймають головні герої. Наприклад, впевненість у своїх намірах і суворість героїні Каменських на допиті підкреслює шкіряний образ із чорною спідницею-олівцем.

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

Символізм у кліпі "Гріхи"

Ця відеоробота також повна чисельних метафор у кожній своїй деталі.

Проектор, який прокручує фото символізує те, що іноді ми ніяк не можемо стерти спогади, від яких нам хотілось би відмовитись. Як би ми не намагались, вони усе одно залишаються в нашій пам'яті.

Чорна рідина, яка стікає зі шкіри головного героя та різних предметів у відео уособлює брудну й липку зраду, від якої як би не старався - неможливо відмитись.

Коли головного героя обливають холодною водою зі шлангу - це символізує очищення від минулого, адже саме вода в езотеричних практиках очищає нас від усього зайвого.

Рубильник, який різким рухом вимикає героїня Каменських, означає те, що в житті є ситуації, в яких потрібно вміти ставити крапку і робити це різко і рішуче.

Зйомки кліпу "Гріхи" (фото: РБК-Україна / прес-служба)

"Не на всі провини можна заплющити очі. Особливо, коли винуватець не готовий їхспокутувати. В такому випадку фраза «відпустити чиїсь гріхи» заграє новим сенсом: не пробачити, а буквально відпустити/викинути зі свого життя. Зокрема й того, хто їх вчинив", - коментує режисер відео.



До слова, на електричному стільці в кінці відео опиняється не головний герой, а телевізор зі спогадами. Його необхідно знищити, щоб забути про людину, яка після зради не гідна залишатись у твоєму житті.