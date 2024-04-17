Что случилось с Бледанс

Недавно Эвелина Бледанс дала интервью корреспондентам российского пропагандистского издания "Московский комсомолец", в рамках которого заявила, что ожидает возвращения Примадонны - Пугачевой - в Россию из Израиля, где она находится сейчас.

Такая позиция, по мнению женщины, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Количество отрицательных комментариев после выхода интервью зашкаливало. Кроме того, у звезды "Маски-шоу" начались проблемы со здоровьем. Именно поэтому она не исключает - ее могли сглазить.

По словам артистки, ее лицо очень распухло.

"Особенно сильно беспокоят глаза. Они покраснели и очень болят", - добавила она во время беседы с журналистами.

Женщина рассказала, что обратилась к врачу, но он "также не может поставить точный диагноз".

"Говорит, что не исключает аллергию или конъюнктивит", - уточнила она.

Кроме того, Эвелина попросила своих поклонников помолиться за нее.

Лицо Бледанс (фото: росСМИ)

Что нужно знать о Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс - российская актриса и певица, которая с 15 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Она родилась 5 апреля 1969 года в Ялте в латышско-еврейской семье. Заявляет, будто имеет титул графини.

Широкую популярность "в народе" получила во время показа многочисленных серий короткометражного сериала "Маски-шоу" в начале 90-х годов.

Эвелина Бледанс (фото: instagram.com/bledans)

В 2015 году Бледанс заявила, что Крым никогда не был украинским. Анексию полуострова в 2014 году женщина называет возвращением в состав РФ и считает положительным фактом.

В целом поддерживает действия и политику страны-агрессора, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности.