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Распознать их легко: 6 признаков, что рядом с вами манипулятор

Как понять, что рядом манипулятор (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди учатся манипулировать другими еще в раннем детстве, когда правдой и ложью добиваются от родителей желанной конфеты или игрушки. Этот навык с годами совершенствуется и кое-кто делает манипуляцию единственным способом в достижении своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Эмоциональный контроль

По словам эксперта, манипуляторы обычно умело используют эмоции и контролируют их, чтобы достичь своих целей.

Если эмоциональный манипулятор в плохом настроении, то об этом узнают все, кто окажется с ним рядом. Он всех поглотит в свои отрицательные эмоции, да еще заставит чувствовать себя виноватыми.

Избегают ответственности

Если человек постоянно избегает ответственности за свои действия и поступки, это может являться признаком манипуляции. Важно на это обратить внимание.

Всегда в выигрыше

Манипуляторы всегда стараются выглядеть как победители в любой ситуации даже за счет других.

Смена историй

Манипуляторы часто изменяют версии событий или истории. Это может свидетельствовать о не откровенности и попытке скрыть правду.

Вам хочется от них услышать, но будут делать совсем другое. И это еще один способ заставить вас усомниться в вашем восприятии реальности и подстраиваться под то, что им удобно.

Интенсивная харизма

Психолог говорит, что такие люди могут обладать сильной харизмой, но используют ее для манипулирования окружающими.

Притворяются жертвой

В любой ситуации они "главные герои", страдающие и их оскорбляющие.

Если вы обиделись или разозлились, то виноваты вы и ваши неоправданные ожидания. Если обиженный или сердитый манипулятор, это вы его обидели или разозлили.

Ирина Кулик советует обращать внимание на эти признаки, но также быть осторожными и пользоваться собственным суждением.

Ранее мы сообщали, как обращается человек с подавленной агрессией.

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маніпулятор