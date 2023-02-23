Остапчук женился на 22-летней возлюбленной (фотодоказательство)

Стоит отметить, что со своей второй женой Остапчук развелся всего несколько месяцев назад. И вскоре после официального расторжения брака с нотариусом Кристиной Горняк стало известно о новых отношениях телеведущего.

Владимир и Екатерина живут вместе, и охотно делятся в сети романтическими фотоотчетами о совместных поездках. Пара в декабре посещала освобожденный Херсон, встречала Новый год во Львове, затем отдыхала в Трускавце.

Также знаменитость нередко "хвастается" кулинарными шедеврами от своей любимой, показывая приготовленные девушкой блюда на завтраки, обеды и ужины в домашней обстановке.

Екатерина Полтавская (фото: facebook.com/profile)

22 февраля Остапчук выложил в сети снимок в сторис возле столичного паспортного центра, где происходит государственная регистрация браков.

Кадр он подписал лаконичным "Finally" ("Наконец-то"), добавив для уточнения дату, а еще - сердечко.

Остапчук сообщил о визите в сервис-центр "Готово!" (фото: скрин instagram.com/stories/vova_ostapchuk)

В то же время Екатерина показала фото из самого Центра возле паспортных столов, где работники принимают заявки и обслуживают клиентов. Тут же красуется указатель документ-сервиса "Готово!" Полтавская также сопроводила снимок надписью "22.02.2023", и добавила такое-же сердечко.

Чуть позже девушка отреагировала на реакцию пользователей сети и всех поблагодарила за поздравления.

Екатерина Полтавская благодарит поклонников за поздравления (фото: скрин instagram.com/poka.tya)

Вдаваться в детали и разъяснения Остапчук не стал, и далее... отправился в спортзал, показав на видео, как проводит вечер среды.

Предыдущие браки Остапчука

Напомним, что телеведущий в 2019 году подал на развод со своей ровесницей, женой Еленой Войченко после 15 лет отношений (из них 12 - в официальном браке). У пары двое общих детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Впоследствии бывшие бурно выясняли отношения в СМИ и соцсетях.

Остапчук и Войченко познакомились в далеком 2002 году. Владимир и его будущая жена учились в одном вузе, а их первая встреча состоялась на перемене у магазина. Поженились Вова и Лена в августе 2007 года.

Владимир с первой женой Еленой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Со второй женой, на два года младшей его нотариусом, Кристиной Горняк Остапчук официально обручились вскоре после развода, в октябре 2020-го. С Кристиной в браке они пробыли два года и даже успели возвести новый дом. Достроить который, впрочем, помешала война.

Об их разводе стало известно в октябре 2022-го.

Владимир со второй женой Кристиной (instagram.com/vova_ostapchuk)