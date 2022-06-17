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Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня

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П'ятниця 17 червня 2022 19:55
Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня Фото: секрети краси Кейт Міддлтон (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кейт Міддлтон блищить на будь-яких заходах і навіть фотографії, де вона проводить час з дітьми на пікніку або займається садом - викликають заздрість у будь-якої жінки. Здається, що зовнішність герцогині абсолютно не змінюється, попри вік і народження трьох дітей.

Британська перукарка і візажистка Емі Бейтс розповіла у виданні The Sun, які секретні прийоми використовує 40-річна герцогиня.

Звичайно ж, багато в чому краса Кейт Міддлтон - це заслуга її косметологів. Але приховати вікові зміни в 40 років одними лише процедурами не вийде. А оскільки герцогиня послугами пластичних хірургів не користується, на допомогу приходить умілий і хитрий макіяж.

Очі

"Якщо у вас є зморшки під очима, правильні брови можуть відвернути увагу від цієї області та зробити її менш помітною. Коли Кетрін була молодшою, у неї були тонкі брови, але тепер їй роблять їх більш густими та широкими", - вважає Бейтс.

Вона висловила думку, що візажист герцогині використовують спеціальну техніку, при якій природні брови формуються і злегка підфарбовуються.

На більш ранніх фотографіях можна помітити, що Кейт Міддлтон використовувала підводку і робила чорну смугу на нижньому столітті. І за це герцогиню критикували.

Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня

Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

Бейтс вважає, що підводку Кейт Міддлтон використовувати не перестала, але зараз вона вибирає не дуже темний відтінок і значно зменшила кількість. Герцогиня стала більше використовувати димчасто-коричневі та бронзові відтінки - і вони їй йдуть.

"Часом люди намагаються приховати дрібні зморшки за допомогою великої кількості макіяжу, але це насправді може їх ще більше підкреслити. Кейт знає, що менше - значить краще", - говорить експерт.

Губа

Ще одна хитрість герцогині - помада. Кейт Міддлтон рідко робить акцент на губах і вважає за краще натуральні відтінки помади. Більш насичені кольори можна побачити тільки на урочистих виходах у світ.

До речі, відомо, що герцогиня віддає перевагу блиску для губ від фірми Clarins.

Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня

Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

Шкіра

Від природи у Кейт Міддлтон гладка і рівна шкіра, за допомогою косметологів вона виглядає завжди зволоженою і свіжою. А зараз вона також стала більше доглядати за зоною декольте.

Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня

Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

За словами Емі Бейтс, герцогиня вважає за краще ту ж марку органічного масла шипшини, що і Вікторія Бекхем - Trilogy.

Для красивого відтінку шкіри Кейт Міддлтон використовує лосьйон для засмаги та спеціальний гель для обличчя, який є альтернативою ботоксу.

Волос

З 20-річного віку Кейт Міддлтон воліла просту укладку феном. Але останнім часом зачіски герцогині стали більш невимушені. А проділ тепер посередині - при такій зачісці з прямим волоссям, заправленими за вуха і спадаючими на спину, Кейт виглядає молодша за свої роки.

Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиня

Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

Як варіант - величезний дівочий хвіст, який можна побачити у герцогині на деяких заходах. Він подовжує шию і привертає увагу до ідеальної постави.

Фігура

Для постійно тонусу фігури та відмінних м'язів в арсеналі у Кейт - йога, кардіо-вправи та силові тренування.

Красива як Кейт Міддлтон: які секрети макіяжу використовує герцогиняФото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

До речі, раніше ми писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну.

А також розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше за два роки вийшли у світ разом з усією королівською сім'єю.

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Кейт Міддлтон
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