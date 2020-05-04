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У Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 15:43
У Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго
Ілюстративне фото (facebook.com)

У Миколаївській області нарахували 5 фламінго

У Миколаївській області на Тилігульському лимані вперше з'явилися рожеві фламінго. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook представників регіонального ландшафтного парку "Тилігульський".

Як повідомили в прес-службі парку, нарахували 5 фламінго.

"Перша зустріч цієї рідкісної птиці на Тилігульському лимані", - йдеться в повідомленні.

Фото: фламінго в Миколаївській області (facebook.com)

Зазначимо, рожевий фламінго - єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього СРСР. Їх можна зустріти в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгиз і Ащитастисор.

В Європі фламінго гніздяться, у заповіднику Камарг, в гирлі річки Рони на півдні Франції, в Лас-Марисмаси - на півдні Іспанії, а також в заповіднику Станьо ді Молентарджиус у Кальярі, на півдні острова Сардинія.

Нагадаємо, в деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів CO2 на 1%.

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