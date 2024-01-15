Размером с монету. Создана ядерная батарейка, которая будет работать 50 лет

В компактный модуль, размером менее монеты (15 x 15 x 5 мм), интегрированы 63 ядерных изотопа. В результате этого миниатюрная батарея способна вырабатывать 100 микроватт электроэнергии с напряжением 3V и функционировать в диапазоне температур от -60 до 120 градусов по Цельсию.

Разработчики подчеркивают, что несмотря на все эти характеристики, она абсолютно безопасна. Многослойная конструкция исключает возможность возгорания и взрывов при воздействии внешних факторов.

"Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада Никель-63 превращается в стабильные изотопы меди, которые не наносят вреда окружающей среде", - сообщает Betavolt.

Батарейка имеет размер меньше монеты (фото: Betavolt)

В настоящее время проводятся пилотные испытания новой батарейки. После успешного завершения этапа планируется начать массовое производство с целью использования в различных устройствах, включая смартфоны и дроны.

Эти батарейки также нацелены на применение в аэрокосмической промышленности, оборудовании для искусственного интеллекта, медицинских устройствах и микропроцессорах.

Разработанная технология, внедренная в этот аккумулятор, уже используется при строительстве космических кораблей и подводных систем. Вместе с тем, производство термоядерных батареек до сих пор считалось экономически затратным предприятием. В этом направлении также работают американские и европейские исследовательские институты.

В будущем планируется начать массовое производство BV100 (Betavolt)

Компания Betavolt намерена к 2025 году выпустить аккумулятор с мощностью 1 Вт. Она уверена, что ее изобретение поможет Китаю выиграть в конкурентной борьбе в эпоху искусственного интеллекта.