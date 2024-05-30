Разведенные мужчины и женщины рассказали, чтобы они хотели бы изменить в своем браке

Некоторые проблемы в браке могут приводить к разводу. Женщины и мужчины после расставания рассказали, чтобы они изменили в своем браке. Именно после развода легче увидеть, где все пошло не так, как проблемы можно было решить по-другому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что женщины хотели бы изменить

Просить о помощи, когда она нужна

Американка Валенсия Мортон сожалеет об одном единственном в своем браке, и это то, что не говорила, когда чувствовала себя ошеломленной и нуждалась в помощи.

"Став женой и мамой, я позволил общественным ожиданиям и давлению полностью испортить мою голову. Я думала, что должна быть супермамой и женой, идеальной со всех сторон. Для меня это означало заниматься воспитанием детей, работой по дому и готовкой и выглядеть великолепно", - рассказала она.

Однако она ставила для себя невыполнимые ежедневные задачи и быстро "сгорала". Она "разорвала брак, потому что это казалось единственным выходом из напряженной жизни", которое она создала.

Она отметила, что все, что ей нужно было сделать, это сказать своему бывшему мужу: "Мне нужна помощь".

Иметь больше смелости, чтобы все закончить

Тренер по разводу Тара Айзенхард рассказала, что сожалеет, что позволила плохой ситуации продолжаться слишком долго.

Все потому, что ожидания мужчины об отношениях и их совместной жизни изменились вскоре после того, как они поженились. Тогда они начали много ссориться.

Оглядываясь назад, она хотела бы, чтобы у нее хватило смелости и самосознания противостоять проблеме и не разрешить отношениям угаснуть.

Быть женой не единственное, что определяет женщину

Часто женщины создают нездоровую динамику, считая своего мужчину самым важным лицом в отношениях.

Вместо того чтобы развивать карьеру, хобби и внешние интересы для собственного роста и развития, женщины чрезмерно отождествляли роль жены.

Когда динамика становится нездоровой, женщины уже ничего не могут поделать, потому что отдали всю свою личность в чьи-то руки.

Какие вещи хотели бы изменить мужчины после развода

Засыпать вместе

Часто мужчины засиживаются до поздно, смотря кино, а женщины могут ложиться очень рано.

Американец Адам Петцольд рассказал, что есть особый вид близости, который нужно лелеять, заканчивая день вместе. Нужно прислониться, поговорить о прошедшем дне и вместе уснуть.

Больше говорить и не скрывать свои чувства

Крэйг Томашофф после своего развода рассказал, что есть много вещей, которые он мог бы сделать лучше.

"Оглядываясь назад, я вижу, что выражать свои чувства нужно и это было бы честно. Браки ничто без честности. Объяснение вашего разочарования делает вас прозрачными. Между тем молчание о ваших сожалениях свидетельствует об отсутствии доверия, в конце концов разрывающего отношения", - добавил он.

Ответственность в проблемах

Билли Флинн больше всего жалеет о своем отсутствии самосознания и плохих навыках в общении. Только сейчас он научился эффективно общаться и быть самосознательным, поэтому полностью осознал свой вклад в крушение того, что они имели.

Это могло бы нанести гораздо меньше вреда, а скрытую обиду и враждебность можно было бы немного преодолеть. Когда вы плохо общаетесь, все превращается в борьбу за власть, чьи потребности важнее, а чьи не удовлетворяются.