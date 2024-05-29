Эксперты рассказали, что поможет кардинально улучшить ваш брак

Счастливый брак строится на многих вещах, в том числе на доверии, общении, уважении, честности и преданности. Для успешных отношений оба партнера должны проявить себя, приложить усилия и потратить время, чтобы пережить неизбежные взлеты и падение совместной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Что поможет улучшить брак

Несмотря на то, что существует много способов наладить связь с мужчиной и сохранить искру, эксперты говорят, что ведение дневника может быть мощным инструментом, предоставляющим простор для обработки тяжелых эмоций.

Психолог Николь Мур рассказала, что один из способов, как ведение дневника может изменить ваш брак. Это даст вам безопасное пространство, чтобы понять и вылечить триггеры перед проектированием их на своего партнера.

Многие брачные ссоры случаются из-за того, что пары не находят времени, чтобы проработать собственные эмоции. Поэтому ведение дневника - это отличный способ понять, что вы чувствуете.

Ведя дневник своих чувств и триггеров, вы сможете докопаться до корня того, что вы чувствуете, и затем сообщить о своей грубой эмоциональной правде своему партнеру вместо того, чтобы обвинять его.

Выполняя это упражнение приватно со своим дневником, вы сможете иметь более продуктивный и менее конфликтный обмен с вашим партнером.

Как вести дневник

Запишите свои желания

По словам психолога, запись о том, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш брак, и то, чем вы хотели наслаждаться в нем, изменит вашу жизнь.

Записывая свои брачные желания в дневнике и четко описывая на бумаге, чего не хватает, вы можете начать сосредотачиваться на способах улучшить его.

Дайте своему гневу выйти

Семейный терапевт Луис Маймони рассказала, вместо того, что "выливать" гнев на партнера, останьтесь наедине и проработайте ситуацию.

Гнев заставляет человека говорить и делать подлые вещи, а это будет вредить интимным отношениям. Вы можете сохранить хорошие отношения, выливая свой гнев в дневник.

Разговоры

Пари часто пытается пропустить часть общения, связанную с рефлексией, и лидировать своими реакциями.

Сначала обдумайте то, что вы чувствуете и почему это может быть в вашем дневнике. Затем, когда вы будете готовы поговорить со своим партнером обо всем, что у вас на уме, вы получите всестороннее понимание текущей ситуации.

Ставьте цели в отношениях

Чтобы помочь добиться успеха в личном и профессиональном плане, поставление целей может помочь найти направление и сосредоточиться.

Использование дневника для установления целей - будь то интимные или финансовые - является эффективным инструментом для супругов "построить команду".

Эти цели должны быть как реалистичными, так и желательными.