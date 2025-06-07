Раскрыт недельный план тренировки для женщин: он способствует долголетию!
Секрет долголетия может скрываться не только в здоровом питании или генетике, но и в ежедневной активности. Сформирован недельный план тренировки для женщин, который помогает не только сохранить физическую форму, но и существенно увеличить продолжительность жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health.
План тренировки
4 прогулки по 45 минут
Эксперт по долголетию и женскому здоровью доктор Вонду Райт рассказал, что еженедельно нужно тратить на ходьбу не менее трех часов в неделю, разделенные на четыре 45-минутные прогулки.
Идите быстрым темпом, но чтобы не задыхаться.
"Как только вы привыкнете к такому количеству ходьбы, я хочу, чтобы вы начали очень сильно повышать частоту сердечных сокращений быстрой ходьбой, бегом трусцой", - сказал эксперт.
2 тренировки по тяжелой атлетике
Тяжелая атлетика стимулирует рост мышечной массы и повышает плотность костей, что важно для профилактики остеопороза с возрастом.
Чем больше мышечной массы, тем больше калорий вы сжигаете даже в состоянии покоя. Способствует увеличению тестостерона и гормона роста (важно для мужчин и женщин), а также помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса).
Две тренировки в неделю дают достаточную нагрузку для роста силы, особенно для новичков или тех, кто не имеет возможности тренироваться чаще. Такой график позволяет полностью восстанавливаться между сессиями, что снижает риск перетренированности и травм.
"Сначала научитесь поднимать собственный вес. Каждая женщина должна уметь делать 11 отжиманий. Обычные отжимания (не на коленях). Вы можете постепенно увеличивать их", - добавил доктор.
Баланс
Баланс в тренировке - это принцип, по которому физическая нагрузка распределяется гармонично, чтобы избежать перегрузки, достигать прогресса и поддерживать здоровье.
С возрастом риск падений возрастает. Хорошая координация и стабильность уменьшают вероятность травм.
Регулярные упражнения для баланса (йога, балансирование на одной ноге) помогают сохранить подвижность и независимость в пожилом возрасте.
Что еще влияет на долголетие
Генетические факторы
Наследственность - гены могут определять предрасположенность к определенным заболеваниям (сердечно-сосудистым, онкологическим, диабету и т.д.).
Мутации или полиморфизмы в генах, связанных с метаболизмом, восстановлением ДНК, воспалением, также могут влиять на продолжительность жизни.
Питание
Сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы. Поэтому стоит ограничивать потребление красного мяса, трансжиров и сахара.
В частности, средиземноморская диета или ограничение калорий (без голодания), ассоциируются с долголетием.
Социальные и психологические факторы
Сильные социальные связи, поддержка семьи и друзей положительно влияет на психическое и физическое здоровье.
К тому же люди с ощущением смысла жизни имеют более низкий уровень смертности.
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