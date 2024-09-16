Раскрыто настоящее имя принца Гарри, которым он не пользуется всю свою жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл после всех скандалов нечасто появляются на публике, однако все равно остаются одной из самых обсуждаемых пар. И оказалось, что внук Елизаветы II скрывает от фанов одну интересную вещь - всю свою жизнь он носит не то имя, которое ему было дано при рождении.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на самом деле зовут принца Гарри.
Так, 15 сентября внуку Елизаветы II и брату принца Уильяма исполнилось 40 лет. И к этой дате фанам королевской семьи будет интересно узнать факт о принце.
Все привыкли называть его Гарри. Более того, это имя используется в официальных протоколах королевской семьи. Однако 15 сентября 1984 года, когда принцесса Диана родила Гарри, она сразу же объявила его имя - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид Уэльский.
Но поданным также сообщили, что второго сына Дианы и Чарльза будут называть не Генри. Родители принца решили, что его настоящее первое имя будет использоваться в кругу семьи. А на публике его будут звать Гарри.
Настоящее имя принца Гарри (фото: Getty Images)
В детстве, когда принц баловался и не слушал родителей, они действительно называли его Генри. Однако когда он вырос, об этом имени практически все забыли.
В 2022 принц Гарри напомнил о нем. Тогда он говорил по видео с участниками конференции и познакомился с мальчиком по имени Генри. И внук Елизаветы II сказал, что его тоже так зовут. Однако сам он не пользуется настоящим именем.
Любопытно, что и супруга принца Гарри тоже пользуется не своим первым именем. При рождении Марлк назвали Рэйчел Меган. Однако ее родители почему-то решили "игнорировать" первое имя. А потому Маркл известна как Меган, а не как Рэйчел.
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Во время написания материала были использованы источники: издание OK!, Википедия.