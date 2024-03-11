Раскрыта символическая деталь образа Чернова на Оскаре. Не просто черный костюм (фото)

Фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" , а на церемонии украинский режиссер появился в стильном черном костюме. Но оказалось, что его образ имел скрытый и очень символический смысл.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Instagram -страницы бренда Indposhiv.

В чем секрет костюма Чернова

Так, режиссер пришел на премию в сдержанном черном костюме. Стильный образ оценили в сети и СМИ, но немногие догадывались, что в нем скрыто.

Как оказалось, костюм для режиссера отшил украинский бренд Indposhiv. И черный пиджак получил цветную подкладку с символической надписью.

На внутренней стороне пиджака желтым цветом написано всего одно слово – "Свобода". А сама подкладка - синяя.

"Для Мстислава мы сшили классический черный костюм по индивидуальным меркам. Его важный элемент - подкладка со словом "СВОБОДА". Спасибо нашим клиентам, которые выбирают Indposhiv для важных дней не только в своей жизни, но и в жизни целой страны", - рассказали представители бренда.

Скрытый смысл костюма Чернова (скриншот)

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар - как это было

В ночь на 11 марта лента Чернова получила награду как "Лучший документальный полнометражный фильм". Впервые в истории премии Оскар присудили Украине.

Когда Чернов получал статуэтку, он растрогал всех своей речью. По словам режиссера, он бы променял эту награду на то, чтобы Россия никогда не нападала на наши города и не убивала десятки тысяч украинцев.

"Вместе мы должны делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он.