Раскопки в Колизее пролили свет на пищу древних римлян: находки поразили ученых

Древние римляне собирались на трибунах Колизея для просмотра гладиаторских боев. И они так же, как и современные зрители, любили употреблять всякие вкусности во время мероприятий. Это стало понятно после исследования в Археологическом парке Колизея.

В канализационных и дренажных системах Колизея археологи нашли семена инжира, винограда, вишни, персиков, слив, ежевики и дыни. Также были обнаружены следы грецких орехов, фундука и оливок.

Фото: twitter.com/DrJEBall

Также указывается, что во время гладиаторских боев готовили мясо - на импровизированных жаровнях. Кроме мясных блюд, были также аналоги блюд, которые сейчас известны как пицца.

Еще исследователи нашли фрагменты костей медведей, львов, леопардов, собак и больших кошек, которые, вероятно, использовались для сражений или в качестве добычи в охотничьих играх на древнеримской арене.

Были найдены более 50 монет поздне римского периода, а также серебряная монета примерно 170-171 годов нашей эры в ознаменование 10-летнего правления императора Марка Аврелия.

Раскопки проводили в южном коллекторе, который был заблокирован и не использовался с 523 года до н.э.

Колизей - амфитеатр, памятник Древнего Рима, одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, которое сохранилось до нашего времени.

Строительство Колизея начали в 72 году до н.э. и закончили только к 80 году до н.э. Для строительства этого сооружения использовали рабов после войны в Иудее. Также над Колизеем работали профессиональные строители, инженеры, художники и декораторы.

Он вмещал одновременно до 50 тысяч человек и там проводили увеселительные зрелища - бои гладиаторов, звериные охоты и травли и даже морские сражения.

В 217 году Колизей сильно пострадал от пожара и был реставрирован. В 405 году гладиаторские бои были запрещены, а в 422 году он сильно пострадал после землетрясения. Несколько лет ушло на восстановление и его снова разрушило землетрясением в 500-х годах. А еще через некоторое время строение начало приходит в упадок, так как по христианской морали недопустимо было проводить внушительные и жестокие зрелища.

В средние века Колизей использовался для укрытия знатных господ, там по очередности делали жилье, потом бои быков, больницу, прядильную фабрику и даже завод по добыванию селитры.

В XV и XVI на Колизей смотрели, как на источник строительного материала - оттуда брали камни для постройки венецианского дворца, дворца канцелярии, для палаццо Фарнезе и других сооружений.

Сейчас Колизей стал символом Рима и одним из самых популярных туристических объектов. В 2007 году он был внесен в список семи Новых чудес света.