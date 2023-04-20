Россиянка, которая хотела убить украинку в США, получила приговор за "дьявольскую" схему

В феврале 2023 года огласку получила история, когда россиянка совершила попытку убийства украинки для того, чтобы завладеть ее документами. Тогда злоумышленнице это не удалось, ведь жертва выжила. Сейчас россиянке объявили судебный приговор.

Об этом сообщается на сайте BBC.

Детали запутанной истории

В 2016 году россиянка Виктория Насырова решилась убить своего косметолога, украинку Ольгу Цвик, чтобы забрать ее деньги, драгоценности и паспорт, которым могла бы пользоваться.

В то время обе женщины имели темный цвет волос, одинаковый цвет кожи и разговаривали по-русски. На некоторых фото у них даже подобный макияж.

Виктория Насирова и Ольга Цвик очень похожи внешне (фото: bbc.com)

Однажды Насырова пришла к Цвик и угостила ее чизкейком. В этом кусочке содержалась большая доза сильного успокаивающего. После того как женщина съела гостинец, ее начало тошнить, поэтому она легла на кровать и потеряла сознание.

Виктория инсценировала все так, будто Ольга покончила с собой, однако ее вовремя нашла подруга. Благодаря этому украинку удалось спасти. Когда она вернулась из больницы, обнаружила, что из дома исчезли ее документы (украинский паспорт и разрешение на работу в США) и сбережения.

Россиянка Виктория Насырова получила срок за попытку убить украинку (фото: facebook.com)

В этот момент Ольга вспомнила, что когда она еще не упала в обморок полностью, видела, как Виктория быстро бегала по комнате и разбрасывала вещи.

Насырова, проживающая в Бруклине, признали виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание.

Какой приговор объявил суд

Судья Верховного суда Квинса описал Насырову как "чрезвычайно опасную женщину", придумавшую "дьявольскую" схему. Ее приговорили к 21 году лишения свободы.

После выхода из тюрьмы она будет находиться под наблюдением суда в течение еще пяти лет. Пострадавшая Цвик также находилась в зале суда во время оглашения приговора.

"Ей было легко украсть. Ей было легко убить", - сказала она, комментируя пережитое.

Виктория Насырова получила приговор до 21 года лишения свободы и пять лет наблюдения после выхода из тюрьмы (фото: facebook.com)

Ранее у Виктории Насыровы уже были проблемы с законом. В 2015 году ее обвинили в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.

Кроме того, россиянку также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств. Ее действия легли в основу документального фильма программы расследований CBS "48 часов" в 2017 году.