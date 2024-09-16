Роскошный дворец последнего гетмана: что посмотреть туристам в Батурине

Архитектурная жемчужина Батурина

Дворец гетмана Кирилла Разумовского, расположенный в Батурине, является настоящей архитектурной жемчужиной.

Это величественное двухэтажное здание в классическом стиле поражающее своей грандиозностью. С колонным портиком, лоджией и балконами дворец выглядит как классический образец элегантности. Окруженный живописным парком, он словно отмечает величие прошлой эпохи.

Строительство дворца началось в 1799 г. по проекту шотландского архитектора Чарльза Камерона, а его завершением занялись украинские мастера. После смерти гетмана здание было уничтожено руководителем его имения, оставившим его в заброшенном состоянии.

Только в 2002 году было принято решение о возобновлении этого исторического памятника, и в 2003-2009 годах дворец был реставрирован.

Гетманский зал (фото: Википедия)

История дворца

Проект дворца был разработан Чарльзом Камероном по приказу гетмана Кирилла Разумовского, получившего Батурин от русской царицы Елизаветы Петровны в 1750 году.

Разумовский стремился превратить Батурин в столичный город с университетом, но этот план не удалось реализовать. В 1764 году он был отстранен от поста гетмана, и только в 1799 году, после тридцати лет, строительство дворца началось.

После смерти Разумовского в 1803 году строительство было остановлено, и дворец пережил многочисленные периоды упадка, включая большой пожар 1824 г. и последующее разрушение.

Античный зал (фото: Википедия)

Современное восстановление

В 2002 году было принято решение о восстановлении дворца как часть программы по восстановлению памятников заповедника "Гетманская столица". Реставрационные работы, продолжавшиеся до 2009 года, вернули дворцу его былое величие.

Сегодня дворец восстановлен до своего первоначального облика, а посетители могут насладиться не только архитектурными красотами, но и богатой коллекцией портретов гетманов.

Каминная композиция (фото: Википедия)

Интересные факты о дворце

У Дворца Разумовского есть несколько уникальных аспектов. Это единственное архитектурное творение Чарльза Камерона в Украине, что делает его особенным.

Внутри дворца сохранился дошедший до наших дней нотный сборник Разумовского. Гетман был большим поклонником классической музыки и имел дружеские отношения с Моцартом и Бетховеном. В частности, Бетховен подарил Разумовскому три своих квартета.

Также на территории дворца снимали сцену для мюзикла "Вечера на хуторе у Диканьки", где императрица принимала Вакулу.

Мельпомена, скульптор М. Гоза (фото: Википедия)

Что стоит увидеть туристам

Дворец Разумовского является одним из самых роскошно отреставрированных дворцов в Украине, ему может сравниться разве что Мариинский дворец в Киеве.

Он насчитывает 55 комнат и два флигеля в парке. Интерьер выполнен в классическом европейском стиле с расписанными стенами, дорогой итальянской мебелью, паркетом и роскошными люстрами. Во дворце можно увидеть элегантные скульптуры, картины и канделябры.

На первом этаже расположены портреты семьи Разумовских, часы XVIII века и гостиная с мебелью и картинами XVII-XIX веков.

На втором этаже расположен рабочий кабинет гетмана, восстановленный по историческим описаниям, а также библиотека с книжным шкафом 1732 года.

Парк вокруг дворца (фото: Википедия)