Розовая помада и яркие тени: какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду осенью 2024 года

Розовая помада

Как известно, розовый цвет был самым модным оттенком в 80-е. Его использование на губах могло быть как панковским заявлением, так и изысканным образом для праздничного мероприятия. От матовых до более прозрачных формул - розовая помада была любимой для многих.

В 2024 году этот тренд возрождается, особенно сочетания розового с большим количеством сияния.

Розовый оттенок подчеркнет вашу женственность (фото: instagram.com/patrickta)

Натуральные брови

Естественные брови были стандартом в 80-х, прежде чем чрезмерное выщипывание и тонкие брови стали трендом в 90-х.

В 2024 году ухоженные, густые и легко оформленные гелем или воском брови подчеркнут вашу натуральную красоту.

Забудьте о тонких бровях (фото: instagram.com/cgonzalezbeauty)

Цветная подводка для глаз

Если бы нужно было использовать одно слово, чтобы описать макияж 80-х, это было бы слово "цветной". Цвет был везде - румяна, помада, тени для век и даже подводка для глаз. Смелая, яркая подводка для глаз была еще одним трендом той эпохи, который дополнял подход "чем больше, тем лучше", когда дело касалось красоты.

Не бойтесь добавить ярких красок в образ (фото: instagram.com/violette_fr)

Румяна

Как и в 80-х, самая определяющая тенденция макияжа 2024 года - яркие румяна. Подберите для себя подходящий оттенок: розовые - для имитации естественного румянца после тренировки или же ягодные румяна, чтобы создать эффект, будто вы провели малиной по щекам.

Не забывайте про румяна (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Яркие тени

Как известно, сочетание нежно-голубого оттенка теней с алой помадой было самым модным в 80-х. В 2024 году можно поэкспериментировать с макияжем глаз, добавив один или несколько оттенков теней.

Яркий образ на осень (фото: instagram.com/violette_fr)