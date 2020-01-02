Різдво в Україні: синоптики змінили прогноз погоди на свята

Погода в Україні на початку 2020 знову стала абсолютно зимовою і в більшості областей лежить сніг, а температура повітря опустилася до -3 -5 градусів. На Різдво, за прогнозами синоптиків, випаде ще трохи снігу, а температура повітря буде нижчою.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, в Україні очікуються снігопади напередодні Різдва, 4-5 січня. 6-7 опади припиняться, але знову посилиться мороз.

"4-5 січня стане більше в Україні опадів, пройдуть мокрий сніг і дощ. 6 січня, у Святвечір та на Різдво опади припиняться, тільки 7 січня на Сході пройде сніг. Температура повітря 6-7 січня опуститься до невеликих і помірних морозів", - написала синоптик.

Карта погоди

Як відзначають в Українському гідрометцентрі, 6 січня сніг буде йти на півночі країни, охопить всю східну частину і зачепить частково південь і центральні області. Без опадів буде лише на заході країни і в південних областях. Температура повітря знизиться до -1 -3 градусів, в центрі підморозить до -4 градусів, а от на заході у Святвечір буде до -5 градусів.

Карта погоди на 6 січня

На Різдво в Україні синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Температура повітря в денні години коливатиметься в межах -3 -5 градусів. Потепління в країну прийде після 9 січня.