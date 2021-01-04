Електронний квиток в Києві знову перенесли: названі строки

Фото: маршрутка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перехід відклали на 1 липня

Київська міська державна адміністрація (КМДА) перенесла повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Запровадження е-квитка відклали з 1 січня на 1 липня 2021 року.

Відповідне розпорядження від 30 грудня 2020 року оприлюднене на сайті КМДА.

Документом вносяться зміни до розпорядження від 22 жовтня 2018 року N1887 "Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності".

Нагадаємо, у червні заступник голови КМДА Марина Хонда заявила, що Київська влада може відкласти повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Перенесення термінів можливе у зв'язку з питаннями проїзду для пільговиків з інших регіонів України.

Відзначимо, Київська влада ухвалила рішення продовжити право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст. До цього планувалося, що з 1 липня 2020 року вони повинні оплачувати проїзд і вимагати компенсацію в органах соціального захисту за місцем реєстрації.