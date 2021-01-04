ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Електронний квиток в Києві знову перенесли: названі строки

Київ, Понеділок 04 січня 2021 14:16
Електронний квиток в Києві знову перенесли: названі строки
Фото: маршрутка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перехід відклали на 1 липня

Київська міська державна адміністрація (КМДА) перенесла повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Запровадження е-квитка відклали з 1 січня на 1 липня 2021 року.

Відповідне розпорядження від 30 грудня 2020 року оприлюднене на сайті КМДА.

Документом вносяться зміни до розпорядження від 22 жовтня 2018 року N1887 "Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності".

Нагадаємо, у червні заступник голови КМДА Марина Хонда заявила, що Київська влада може відкласти повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Перенесення термінів можливе у зв'язку з питаннями проїзду для пільговиків з інших регіонів України.

Відзначимо, Київська влада ухвалила рішення продовжити право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст. До цього планувалося, що з 1 липня 2020 року вони повинні оплачувати проїзд і вимагати компенсацію в органах соціального захисту за місцем реєстрації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Київтранспорт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся