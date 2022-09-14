Різдво Богородиці, або Друга Пречиста: що треба зробити, традиції та заборони

Традиції свята

Відзначають Різдво Богородиці щорічно 21 вересня. Саме від цього дні починається новий церковний рік.

Цей день вважається святом справжньої радості, в храмах відбуваються урочисті богослужіння. У молитвах віряни звертаються до Богородиці й просять у неї захисту і благословення.

Друга Пречиста вважається жіночим святом. Раніше жінки, які не мали дітей, накривали пишний стіл і запрошували бідних, щоб "молилася Богородиця за їхніх дiтей".

Традиційно на столі стояли страви з риби, запечене м'ясо, борщ з птицею або свининою, вареники з сиром, голубці та пироги.

Також з цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. "Прийшла Пречиста - принесла старостів нечиста", - говориться в одному з прислів'їв.

Рано-вранці жінки намагалися прийти до водойми, щоб там вмитися джерельною водою. Вважалося, якщо зробити це до сходження сонця, її краса збережеться до старості. А щоб діти мали міцне здоров'я, їх обливали на порозі холодною водою.

Що не можна робити в цей день

Особливих заборон в цей день нема, однак існують певні обмеження. В цей день не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Помисли в цей день мають бути чисті.

Заборонено також відмовляти у проханні про допомогу. Цього дня не можна зловживати алкоголем і влаштовувати пишні святкування.

Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею - роботу по дому, в саду та на городі варто відкласти на потім.

Якщо хтось попросив вас про допомогу, то відмовляти 21 вересня не можна.

Не варто ходити у незручному взутті - якщо ви натрете цього дня ноги, то це погана прикмета. Але й босоніж ходити заборонено.

Не можна різати хліб, вишивати, шити та брати в руки ножиці.

Колаж РБК-Україна: Богородиця має почути ваші молитви

Молитви до Богородиці

Молитва про зцілення

Царице моя Преблагая, Надіє моя Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радосте, ображених Покровительнице. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш.

Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь.

Молитва про зачаття дитини

О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги і страждання всіх матерів земних приняла, не залиш молитвами Твоїми припадаючих до святої і чудотворної ікони Твоєї раб цих (імена) і випроси у Сина Свого, і всіх Бога безплодства закінчення, в пологах допомога і благочаддя, немовлям же їх надійний покрив і защхист.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і ввійдуть у Царство Небесне Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

Молитва про захист дітей

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей (імена), усіх отроків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері, що носяться.

Укрий їх ризою Твого материнства, виконай їх у страху Божому і послуху батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх на Материнський розсуд Твій, яко Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого материнства небесного. Вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх (імена), моїми гріхами завдані. Вручаю дитя моє цілком Господа мого Ісуса Христа, і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.