Різдво 2022: красиві листівки і зворушливі привітання з великим святом

Привітання з Різдвом 2022 у листівках і віршах, прозі та відео

Вінчую вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай вас минає,

То вам зичу-вінчую! Христос ся рождає!

***

У зимову світлу днину, народилася дитина.

Чиста-чиста, мов сльозина,

Божий Син, свята зернина.

І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.

Ніч Різдвяна світла й чиста,

Небо - в зорянім намисті.

Щастя й радості багато,

Нам несе Різдвяне свято.

І щоразу воно нове,

Свято свят - Різдво Христове!

***

***

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий

День народження Христа!

Прийдуть з церкви батько й мати,

Я торбинку одягну

І піду колядувати -

Ані хати не мину.

Хай мороз хоч як там давить -

Я його не побоюсь:

"Бла-го-сло-віть

Хри-ста сла-вить!"

***

Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

***

Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті і жив в душі у кожної людини, а радість нехай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, що складається з посмішок рідних людей.

***

У зимову світлу днину, народилася дитина.

Чиста-чиста, мов сльозина,

Божий Син, свята зернина.

І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.

Ніч Різдвяна світла й чиста,

Небо - в зорянім намисті.

Щастя й радості багато,

Нам несе Різдвяне свято.

І щоразу воно нове,

Свято свят - Різдво Христове!

***

***

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

***

Я нe пaстух i нe мудpeць, я - xлопчик з Укpаїни.

Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.

Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:

Caмого Бoга Cин - Icус cтав paдістю мoєю.

Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,

I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю

***

Різдво Христове - світле свято, з приходом якого домівки наповнюються чарами! Будьте щасливі! Бережіть чистоту власних душ, живіть у любові та порозумінні, а також дійте за совістю!

***

***

Яскрава зіронька зійшла -

Свята Вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

квасоля, риба огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх.

З Різдвом Христовим вас усіх!

***

Йдемо спішною ходою

Ми від хати і до хати

Голосною колядою

Сина Божого вітати.

...Все до ладу. Все - як треба.

Кожушки, хустки квітчасті...

Долинає аж до неба:

- Жийте в радості і щасті!

***

***

Від села до села

в кожушку йде Коляда.

Красень місяць угорі

ясно світить Коляді.

Сніг блискітками блистить,

мідно дзвоник дзеленчить.

"Бог предвічний" - чути краєм -

ми Ісусика вітаєм!

***

Січневе небо сьогодні прикрасило сяйво різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки! Яскравих емоцій та простих вирішень життєвих завдань! З Різдвом Христовим!

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