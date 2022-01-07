Різдво 2022: красиві листівки і зворушливі привітання з великим святом

Свято Різдво Христове 7 січня заведено відзначати у родинному колі за святковим столом, слухати колядки та щедро пригощати гостей, які піснями вітають усіх з великим релігійним святом на честь народження Сина Божого, а також ділитися радістю з близькими.
Добрі та зворушливі привітання з Різдвом, які допоможуть передати знаки уваги родичам, друзям, колегам та дорогим вам людям з найкращими побажаннями - ми підготували у матеріалі нижче.
Вінчую вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай вас минає,
То вам зичу-вінчую! Христос ся рождає!
***
У зимову світлу днину, народилася дитина.
Чиста-чиста, мов сльозина,
Божий Син, свята зернина.
І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.
Ніч Різдвяна світла й чиста,
Небо - в зорянім намисті.
Щастя й радості багато,
Нам несе Різдвяне свято.
І щоразу воно нове,
Свято свят - Різдво Христове!
***
***
Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий
День народження Христа!
Прийдуть з церкви батько й мати,
Я торбинку одягну
І піду колядувати -
Ані хати не мину.
Хай мороз хоч як там давить -
Я його не побоюсь:
"Бла-го-сло-віть
Хри-ста сла-вить!"
***
Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
***
Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті і жив в душі у кожної людини, а радість нехай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, що складається з посмішок рідних людей.
***
У зимову світлу днину, народилася дитина.
Чиста-чиста, мов сльозина,
Божий Син, свята зернина.
І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.
Ніч Різдвяна світла й чиста,
Небо - в зорянім намисті.
Щастя й радості багато,
Нам несе Різдвяне свято.
І щоразу воно нове,
Свято свят - Різдво Христове!
***
***
Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
***
***
Я нe пaстух i нe мудpeць, я - xлопчик з Укpаїни.
Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.
Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:
Caмого Бoга Cин - Icус cтав paдістю мoєю.
Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,
I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю
***
Різдво Христове - світле свято, з приходом якого домівки наповнюються чарами! Будьте щасливі! Бережіть чистоту власних душ, живіть у любові та порозумінні, а також дійте за совістю!
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***
Яскрава зіронька зійшла -
Свята Вечеря підійшла.
Кутя, вареники, грибочки,
квасоля, риба огірочки.
Нехай лунає в хаті сміх.
З Різдвом Христовим вас усіх!
***
Йдемо спішною ходою
Ми від хати і до хати
Голосною колядою
Сина Божого вітати.
...Все до ладу. Все - як треба.
Кожушки, хустки квітчасті...
Долинає аж до неба:
- Жийте в радості і щасті!
***
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Від села до села
в кожушку йде Коляда.
Красень місяць угорі
ясно світить Коляді.
Сніг блискітками блистить,
мідно дзвоник дзеленчить.
"Бог предвічний" - чути краєм -
ми Ісусика вітаєм!
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Січневе небо сьогодні прикрасило сяйво різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки! Яскравих емоцій та простих вирішень життєвих завдань! З Різдвом Христовим!
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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку кращих різдвяних пісень та колядок від українських артистів.
Додамо, перед цим священик пояснив, чи можна насправді пити алкоголь на Різдво.