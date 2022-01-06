Чи можна пити алкоголь на Різдво: священник дав точну відповідь

Суворий піст напередодні Різдва передбачає відмову від алкогольних напоїв. Тільки в певні дні великих свят дозволяється випити трохи церковного вина. А ось на Різдво алкоголь не заборонений.

Чи можна пити спиртне на різдвяному застіллі, розповів благочинний церков Мелітополя протоієрей Максим Смирнов у коментарі для РІА-Мелітополь.

Отець Максим зазначив, що заборони на спиртне в церкві немає. Випити трохи алкоголю в Різдво не вважається гріхом, гріх – бути п'яним. Тому особливих норм і заборон в церкві немає.

Також священник нагадав, що в Писанні сказано про те, як під час весільного бенкету Ісус перетворив на прохання матері воду на вино. І це було перше диво, яке він створив на землі.

А цар Давид ще за чотири тисячі років до народження Ісуса говорив, що вино веселить серце людини.

"Наші предки робили вино, медовуху, і це були неміцні спиртні напої, якими було складно напитися. А ось від міцних спиртних напоїв люди швидко п'яніють, і після цього виходить, як у пісні Володимира Висоцького: "Ой, де був я вчора — не знайду, хоч убий! Тільки пам'ятаю, що стіни зі шпалерами...", - каже отець Максим.

Він додав, що людина створена за образом і подобою Бога, і коли після бурхливих узливань вона себе не контролює, то втрачає людський образ і хулить образ Бога.

Крім того, за словами священника, пияцтво шкідливе для здоров'я і виступає серйозною перешкодою в житті в цілому.

При дотриманні міри, Церква благословляє вино. Воно допомагає травленню і це важливо після дотримання посту, коли люди знову починають вживати м'ясо та інші важкі продукти.

Вино можна використовувати будь-яке - головне, щоб вживання було помірним і пішло дійсно на користь.

Також не варто забувати про те, що 6 січня вечеря – пісний, а ось вже 7 січня можна дозволити собі алкогольні напої та багато страв.